Владимир Путин традиционно в конце года приезжает в Белый дом, чтобы подвести итоги работы правительства за прошедшие 12 месяцев. В 2020 году,как и многое другое, это было сделано в видеоформате.- Хотел бы сегодня использовать эту возможность, чтобы поздравить вас с наступающими новогодними праздниками и, конечно, поблагодарить за напряжённую работу в столь сложном 2020 году, - обратился к членам кабмина Путин. - Мы столкнулись с реальной угрозой жизни, здоровью десятков тысяч наших граждан, с абсолютно новым вызовом. А в таких экстраординарных ситуациях сразу становится видно, кто чего стоит и на что способен на самом деле. Правительство прошло этот год в целом достойно.Если представить отзыв президента о работе кабинета министров в виде итоговой оценке за год, то это была твердая пятерка.- Даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто не опустил руки, - еще раз похвалил Путин. - Это гипербола, художественное преувеличение, что работали круглосуточно, днем и ночью. Но было похоже именно на это. Так и было. Во всяком случае мы с Михаилом Владимировичем иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры.ЗА ЧТО ПУТИН ХВАЛИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО- Обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей,- Придумали ипотеку 6,5 процента, и людям помогли, и стройку поддержали.- Для ускоренного развития туристической отрасли тоже придумали инструменты, которые в целом работают.- Не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад.- В целом смогли решить вопрос о защите людей.Чтобы не допустить спада в 2021 году, Путин на этой же встрече отменил правительству новогодние каникулы.- У нас с вами работа непрерывного цикла, - напомнил он. - Ясно, что все будут в домашней обстановке встречать Новый год. Но ситуация, видите, непростая, поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю. И всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось.