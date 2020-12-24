Наш ответ Цукербергу: Госдума приняла закон о цензуре в интернете. Он позволит Роскомнадзору наказывать сайты, которые будут фильтровать сообщения российских СМИ. Закон запрещает и «ограничение информации по национальным, языковым, имущественным, должностным и прочим признакам».Что ждет сайты-нарушители? На первый раз им вынесут предупреждение. Если нарушение не исправят, последует наказание. Вариантов - три.1. Денежный штраф. Его размер пока не определили, но авторы закона собираются внести в Думу поправки, которые позволят штрафовать владельцев сайтов-нарушителей на сумму до 3 млн рублей.2. Замедление трафика. Иными словами, если раньше сайт открывался за доли секунды, то технари от Роскомнадзора сделают так, что он будет загружаться полминуты. И пользователи сами с него убегут. Правда, технически реализовать такое замедление очень сложно.3. Блокировка сайта на территории России. Если до этого дойдет, то санкционировать блокировку должна Генпрокуратура, а Роскомнадзор ограничит доступ к сайту.Кстати, именно Роскомнадзор одним из первых поддержал новый законопроект. «В 2020 году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний», - сообщил Роскомнадзор, и не где-нибудь, а на своем официальном канале в соцсети Telegram, которую сам же несколько лет пытался заблокировать.Кто может попасть под санкции после принятия нового закона? В Госдуме подчеркивают, что речь не идет только об иностранных интернет-ресурсах - закон касается всех сайтов на русском языке или на языках народов России, которые ориентированы на россиян. Но депутаты не скрывают, что в зоне риска - именно западные сервисы и соцсети. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в нынешнем году информацию российских СМИ блокировали Facebook, Twitter и YouTube.Действительно ли в России могут закрыть доступ к популярным западным соцсетям и видеохостингу?- Я не думаю, что их заблокируют. Общество этого не одобрит, - говорит Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета. - Если такое решение будет принято, это навсегда изменит лицо российского интернета, и не в лучшую сторону.- Но в Китае же запретили Facebook и Twitter, и общество как-то пережило.- Там другая ситуация. Ни на момент блокировок, ни сейчас западные соцсети не имели большой популярности в Китае. У них много собственных сервисов и соцсетей, за каждого пользователя конкурирует десяток местных платформ. Поэтому для среднестатистического китайца нет большой разницы, есть Facebook или нет его. У нас такой конкуренции нет, в России 80-90 миллионов человек пользуются сервисами Facebook и YouTube, у многих людей и компаний от них зависит доход. Поэтому даже если эти сервисы запретят в России, ими все равно будут активно пользоваться, только с помощью программ обхода блокировки.- Депутаты так и говорят: надеемся, что до блокировки не дойдет. Может, они рассчитывают, что владельцы сайтов испугаются нового закона и не станут подвергать российские СМИ цензуре?- Чтобы закрыть доступ к информации в интернете, необязательно принимать какой-то закон: у нас и без него достаточно инструментов для блокировки сайтов через суд. Поэтому я думаю, что в первую очередь этот закон - сигнал для владельцев интернет-ресурсов. Недавно американские конгрессмены и сенаторы приглашали на свои слушания Марка Цукерберга и Джека Дорси (создатели «Фейсбука» и «Твиттера» - Ред.) и пять часов критиковали их за цензуру консервативных СМИ. Понятно, что наши политики не могут вызвать на ковер Цукерберга, Дорси и других владельцев крупных сайтов. Но через подобные законы они могут подать сигнал, что тоже не согласны с подобной цензурой и готовы за нее наказывать.«Мистер Дорси, кто, черт возьми, наделил вас правом отвечать за то, что разрешено сообщать и что разрешено слышать американскому народу?!» - отчитал на той встрече создателя Twitter сенатор Тед Круз. Отлично сказано! Можно лишь добавить, что по отношению к российскому народу ни Дорси, ни Цукерберга таким правом тоже никто не наделял.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГосдума приняла закон о наказании за цензуру российских СМИЗакон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и штрафов для интернет-ресурсов (подробности).