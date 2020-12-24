В конце ноября стало известно о том, что актер Павел Прилучный госпитализирован в Москве. Изувеченный артист попал к врачам с жуткими травмами лица. Медикам пришлось срочно оперировать звезду сериалов \\"Мажор\\" и \\"В клетке\\". Павел не рассказывал, что же с ним произошло на самом деле, и лишь отшучивался в соцсетях. И вот недавно появились шокирующие подробности случившегося.Бизнесмен Владимир Семенов детально рассказал о происшедшем в калининградском клубе. Именно после инцидента в этом заведении Павел Прилучный обратился к врачам за помощью, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье \\"Умышленное причинение вреда средней тяжести\\".Владелец клуба написал явку с повинной и поделился подробностями. \\"Ночью с 20-го на 21-е ноября я находился в помещении клуба «Завод». Со мной был персонал. Около пяти-шести часов утра мне позвонил мой знакомый и сказал, что он вместе с Павлом Прилучным и еще каким-то мужчиной хотят заехать ко мне в клуб\\", - начал свою исповедь Владимир.Актер приехал в сопровождении двух мужчин. \\"Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне уже посетили три увеселительных заведения нашего города\\", - говорит Семенов.Когда Павел к нему подошел, то бизнесмен предложил ему сесть за стол и выпить. Однако актер что-то спросил про видеонаблюдение и попросил его выключить. Владимир отказался. Тогда Прилучный сказал, что не хочет оставаться, и вместе с двумя сопровождавшими его мужчинами вышел из клуба.Но спустя буквально пять минут Павел и его сопровождение опять вернулись. Актер подозвал владельца клуба и попросил показать зал для единоборств, который находился на втором этаже. Там, к слову, отсутствует видеонаблюдение.\\"После того как мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания. Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь. Павел отрицательно ответил на мое предложение спарринга в перчатках, сказав что-то вроде «нет, давай как на улице». Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы\\", - цитирует мужчину сайт mk.ru.Владимир пытался успокоить артиста, но вместо этого он начал махать руками, пытаясь ударить бизнесмена в область головы. \\"Я увернулся, и удар пришелся мне в плечо. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу. Куда точно пришелся удар, кроме того, что куда-то в область головы, лица, я сказать не могу. Он от удара пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол. Возможно, ударился о пол. Я его не добивал. Единственный удар Прилучный получил, только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было\\", - объяснил Владимир.Практически сразу Прилучный, по его словам, поднялся на ноги. По словам владельца клуба, актер выглядел немного потерянным. \\"Более никаких ударов я ему не наносил. И тем более, не бил его сзади, не садился на него, и не добивал, как он рассказывает сотрудникам полиции. Про повреждения на лице у Павла могу сказать, что у него была гематома. Я несколько раз предлагал вызвать скорую, но Павел отказывался. При этом он сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Я полагал, что в данной ситуации Павел поступит как мужчина и не будет вмешивать в ситуацию, им созданную, государственные органы\\", - резюмировал Владимир.Стоит отметить, что после развода Павел Прилучный не вылезает из скандалов. Летом 2020 года актер развелся с актрисой Агатой Муцениеце. После объявления о расставании супруги продолжали жить под одной крышей в своем роскошном доме в Подмосковье. 10 апреля рыдающая актриса огорошила общественность признанием - муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел \\"десять дней не просыхает\\". Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы. Через некоторое время появились слухи о романе Павла со звездой сериала \\"Папины дочки\\" Мирославой Карпович.