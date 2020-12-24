И. о. директора института Наталья Агре пообщалась с детьми и их родителями. В дружественной обстановке ребята поделились своими впечатлениями от Москвы. Гости приехали не с пустыми руками: ребята приготовили для организаторов проекта памятные сувениры из своих республик, а также угощения. Станислава Лумпова из Удмуртской республики привезла с собой национальное блюдо — перепечи, которыми угостила ребят, родителей, Наталью Агре и сотрудников института.«Я думаю, что лучше всего познавать другие культуры через национальную кухню. Я обожаю кавказские блюда, жду не дождусь, когда мы с ребятами отправимся «#вГости» в Чеченскую республику», — сказала Станислава.Ребята рассказали об особенностях своих культур, о своих ожиданиях от путешествий в гости друг к другу. Кто-то впервые летел на самолете, кто-то наконец-то встретился с друзьями из детских организаций, а чьей-то давней мечтой была поездка в Москву. Детские мечты должны сбываться, и благодаря проекту это случилось!«Мои старшие братья каждый год ездили на Кремлевскую елку, а возвращаясь домой, рассказывали, как красиво в Москве, говорили, что все по-другому, не так, как у нас в Бурятии. Наконец-то и я побывал в столице», — поделился Гуржап Баторов, участник проекта «#вГости».Встреча с организаторами проекта стала для ребят не просто формальностью, а настоящей дружеской беседой, на которой они задавали множество вопросов. Наталья Агре рассказала участникам, как возникла идея проекта, и поддержала их инициативу отправиться в другие республики на месяц или четверть, чтобы поучиться в школе и познакомиться с обычаями и традициями других культур через образовательный процесс.«Такие программы популярны для поездок за рубеж. Но я считаю, нам надо внедрить такую практику по обмену среди граждан России, чтобы ребята могли посмотреть Родину, побывать в Москве, Якутии, Калмыкии, Башкортостане. У нас большая многонациональная страна и детям нужно предоставить возможность увидеть все своими глазами. Причем увидеть не из окна поезда и не ходя туристическими маршрутами, а пожить в семье, завести друзей, поучиться хотя бы месяц в школе. Так они смогут лучше прочувствовать, узнать культуру и уклад жизни», - сказала Агре.«За последние 10 лет я побывала в большинстве регионов России, повстречала множество прекрасных людей. Но приезжая домой, сложно передать словами эмоции и впечатления от увиденного. А именно собственный опыт - это залог понимания процессов, которые происходят в стране. Мое искреннее убеждение, что для того, чтобы страна действительно чувствовала себя единой и гордилась своей многонациональностью, детям нужно дать возможность впитать в себя все ее многообразие, увидеть Россию своими глазами», - подчеркнула она.Напомним, в День народного единства участники открытого урока договорились отправиться друг к другу в гости. Якутия, Чечня, Калмыкия, Башкортостан, Коми, Удмуртия, Бурятия! Ребята из разных регионов познакомятся с национальной культурой друг друга, чтобы лучше узнать свою страну . Мечты стали реальностью благодаря проекту «#вГости», где дети отправятся в путешествие в незнакомые им регионы нашей большой страны.По итогам пребывания в каждом регионе создадут видеоролик о путешествии детей.Организаторы акции:Министерство просвещения РФ, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.Акция реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».