Александр Васильев объявил Моргенштерна своим сыном. На радостях историк моды и певец исполнили индийский танец в эфире шоу \\"Давай поженимся!\\" перед изумленной Ларисой Гузеевой.Удивительное внешнее сходство Александра Васильева и Моргенштерна давно будоражит публику. Поклонники полагают, что это не просто совпадение. Многие уверены, что певец - внебрачный сын историка моды. Теперь же звезды наконец-то встретились лицом к лицу и не просто нашли общий язык. Васильев на всю страну заявил, что признает Алишера своим сыном.Моргенштерн и его друг Slava Marlow пришли на шоу \\"Давай поженимся!\\" на Первом канале. Музыканты решили найти невесту для Славы. Однако совершенно неожиданно Алишер обрел отца.Лариса Гузеева и Роза Сябитова пригласили на шоу Александра Васильева. Эксперт моды заявил, что в своем родстве с 22-летним певцом не сомневается. \\"Я действительно бывал в Уфе, но не знал, что у меня растет сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете. Наблюдаю у него определенные проблемы в воспитании. Он неряшливый, грубит. Но, думаю, это все из-за отсутствия отцовской заботы. Теперь будем восполнять пробелы\\", - заявил эксперт моды.Ведущие инициировали проведение ДНК-теста, чтобы все же установить степень родства между знаменитостями. Правда, вместо объявления результатов Алишер и Александр пустились в пляс вместе с девушками, одетыми в индийские сари.Васильев подчеркнул, что намерен всерьез заняться Моргенштерном. И даже прилюдно отчитал его. \\"Деточка, ты голоден? Ты хочешь все съесть? Я понимаю, что ты тянешь одеяло на себя. Тебе кажется, что тебя не достаточно снимают. Успокойся. Ты себя ведешь, как Маугли. Это маленький дикарь из джунглей. Веди себя сейчас хорошо. Не семени ножками. Сиди аккуратно, держи спинку. И будет тебе счастье. Вот что хочу сказать. Я виноват. Я действительно его бросил на 22 года. Я не должен был делать так\\", - посетовал историк моды. В этот момент у Гузеевой от шока округлились глаза.