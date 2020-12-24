Наталья Вавилова – одна из самых загадочных советских актрис. С акцентом именно на слове «советская». После развала СССР она больше в кино не снималась, хотя ей было тогда 32 года. А начиналась ее актерская карьера блистательно.Режиссер Владимир Меньшов видел только ее в роли Александры, дочери главной героини в фильме «Москва слезам не верит». Вавилова еще школьницей снялась у Меньшова в его дебютной картине «Розыгрыш». Но ее строгие родители не хотели, чтобы дочь стала артисткой. Она была младшим пятым ребенком в многодетной семье. Вместо театрального института Наташу отправили учиться на курсы при Министерстве иностранных дел. Отец Натальи работал в МИДе. Уговоры Меньшова отпустить девушку на съемки не действовали. Тогда Меньшов попросил Алексея Баталова съездить к Вавиловым домой. Естественно, родители Наташи были потрясены, когда на пороге их квартиры появился сам Баталов. И отпустили дочь сниматься в кино. После этого она бросила мидовские курсы и поступила во ВГИК. На премьере фильма «Москва слезам не верит» познакомилась со своим будущим мужем - режиссером Самвелом Гаспаровым, который был вдвое ее старше. Наталье только исполнилось 20 лет.Многие считали, что именно муж поломал ей актерскую карьеру, не отпускал юную красавицу-жену на съемки к другим режиссерам. Но это не так. В браке с Гаспаровым она продолжала сниматься еще лет десять, сыграла полтора десятка ролей. Но ничего более яркого, запоминающегося, чем ее роли в фильмах Меньшова, так и не сыграла. Судьбу артистки изменил несчастный случай.На съемках картина «Николай Подвойский» 27-летняя Вавилова упала с лошади и получила травму позвоночника, и самое страшное, - потеряла ребенка, она была беременна. После этого она сыграла еще в двух картинах: в боевике «Стервятники на дороге», который поставил ее муж, и в телефильме Леонида Пчелкина «Дело Сухово-Кобылина». И навсегда ушла из кино. С Самвелом Гаспаровым у нее были нежные и трепетные отношения на протяжении сорока лет. Наталья подружилась с его дочерью от первого брака Ниной и ее детьми Серго и Кетино.Чем занималась? Домашним хозяйством, любимой дачей, благотворительностью по мере возможностей.В мае 81-летний Самвел Гаспаров умер. Его прооперировали по поводу язвы желудка, после этого он заразился COVID-19. И 61-летняя Вавилова стала вдовой.Сейчас она живет одна в своей квартире на юго-западе Москвы. Дачу на Рублевке пришлось продать.- Смерть Семы здорово подкосила Наташу, мы раньше общались благодаря ему, он был компанейским, - рассказал kp.ru друг семьи Гаспаровых-Вавиловых. – Сема уговаривал ее не забывать друзьями. Она замечательный человек, но очень закрытый. Не думаю, что она страдает от одиночества. К тому же у нее много родни, они ее поддерживают. У нее есть любимые племянники, есть старшие братья и сестры. Внешне она, конечно, очень изменилась. От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустная глаза.