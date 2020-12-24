Коронавирусные страшилки пишут все, но есть ли от напасти хоть какая-то польза? Как ни странно, есть.Философы и религиоведы с особой радостью изучают все социальные явления, связанные с эпидемией. Они считают, что коронавирус позволяет понять, как устроена религия. Мысль о том, что религии формировались из-за болезней - не нова. неслучайно, например, в синтоизме другое название духов \\"ками\\"- это еще и \\"болезнь\\". А знаменитый исламский богослов начала двадцатого века Мухаммед Икбал считал, что джиннов в Коране следует трактовать как микробов.Коронавирус дал еще больше интересных параллелей. Причем, первыми о них заговорили писатели. В новых фантастических рассказах Владимира Чекунова людей будущего отличает особый ритуал: входя в помещение, они протягивают вперед обнажённую кисть, а потом на секунду прикрывают рукой лицо. (Далекий отголосок ношения масок и замера температуры). В еще не написанном романе лауреата премии \\"Букер\\" Германа Садуллаева зарождению новой религии посвящена целая глава.- Когда я писал это, то понял, что, возможно, сам по себе человек религиозен. Что бы он ни делал - у него получается религия, - говорит Герман.В свою очередь специалисты обнаружили и другие сходства. На одной из публичных лекций о них рассказал историк и религиовед Константин Михайлов.1. Коронавирус вернул нам понятие о \\"злом духе\\", который невидим, но может причинить много вреда. По сути, это та же вера в сверхъестественное, с той разницей, что маленькое зеленое существо с присосками (так изображают вирус) способно принести реальные проблемы, похлеще, чем гнев Зевса Олимпийского.2. Борьба с коронавирусом напоминает о правилах ритуальной чистоты. Инструкции, как мыть руки, чтобы обезопасить себя от ковида - один в один похожи на памятки по совершению мусульманского омовения. Соблюдение социальной дистанции напоминает ситуацию с неприкасаемыми в Индии. Ношение масок характерно для зороастризма, где жрец надевает маску во время ритуалов со священным огнем, дабы не выдохнуть на огонь нечистоту, которую носит в себе.3. Эпидемия подстегнула создание амулетов и ритуальных принадлежностей, характерных для религиозных культов. Чуть менее года назад с противовирусным амулетом был замечен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На совещание в Администрации президента Песков пришел с нагрудным \\"блокатором вирусов\\", напоминающим значок. Несмотря на скепсис врачей, утверждавших, что в блокаторе вирусов нет никакой пользы, Песков верил, что значок, купленный за 700 рублей, поможет отогнать \\"злого духа\\".Амулетом можно считать и маску, которую граждане носят на подбородке, на одном ухе и разнообразно, но не так, как нужно. Забавный амулет придумали американцы: симпатичная подвеска на шее начинает вибрировать при попытке прикоснуться к лицу. Таким образом подвеска напоминает о запрете, а заодно вызывает параллель с индуистскими практиками умерщвления плоти, когда отшельник надевал на шею особый огромный воротник, не дающий возможности поднять руки и притронуться к голове.4. Самоизоляция напоминает об аскезе.Аскеза подразумевает, что благочестие достигается воздержанием от всего самого интересного. Чем не аскеза нынешняя ситуация, когда гражданам не рекомендуется ходить в кафе, театры и шататься по музеям.\\"Заклинаю: остерегайтесь выходить на болота в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно\\", - говорил один герой из \\"Собаки Баскервилей\\" Конан Дойля. В наших реалиях в магазин тоже нельзя ходить в запретные часы. А еще лучше - проводить время только с людьми своего круга.Кстати, религиоведы отмечают, что в 16 веке эпидемия привезенного в Европу сифилиса сильным образом укрепила протестантскую этику.5. Всякая религия подразумевает мифологическую составляющую.Как говорит Константин Михайлов, для любой религии характерен миф об утраченном золотом веке: что произошло и почему мы оказались там, где мы есть.Не прошло и месяца после начала эпидемии, как миф об утраченном золотом веке проявился в полной мере. В доковидные времена всем нам было счастье, мы могли есть грязными руками с пола, целоваться с каждым встречным-поперечным и не бояться заразы. Почему все изменилось? Да потому, что в Китае кто-то съел летучую мышь, - авторитетно заявляет миф.Вспомним, что злоключения, возникшие от того, что кто-то съел что-то неположенное - архетипичный сюжет, имеющий место во многих мифах и религиях. Взять библейскую историю про съеденное яблоко познания, например.6. Конец плохих ковидных времен описан в мифе о будущем, напоминающем сцены Апокалипсиса. Придет час - и мы все умрем, либо потеряем работу. Плато будет кратковременным, перед подлинной вакциной (читай, мессией) придет вакцина ложная, будет третья волна и живые позавидуют мертвым. Поэтому мудрый готовится заранее, запасаясь гречкой на семь лет вперед. Страшно? не бойтесь. Подобно религиям, гласящим, что в конце времен мы встретим своих близких и грядет всеобщее воскрешение, коронавирусная история обещает нам уже в этой жизни встречу с близкими и родственниками, воссоединение с ними, если они находятся где-то в другой стране за закрытыми границами. Правда, надо дождаться конца эпидемии.7. Добавим к этому особый ритуал похорон, подразумевающий как можно более быстрое прощание с телом; возникший образ коронавируса (зеленый кружочек с присосками); активное появление коронавирусных мессий, рассказывающих, чем надо спасаться и как лечиться. И, конечно, народные бунты, вызванные наплевательским отношением к новой религии: отрицавшие угрозу коронавируса президенты Бразилии и Белоруссии чуть было не лишились насиженных мест.Возможно, многое звучит как бред и фантазии. Понятно, что эпидемия - всего лишь метафора религии, но не сама религия, сходство не означает тождество и поводов не мыть руки и не носить маску - нет. Будем надеяться, что история с коронавирусом исчезнет через год и о напасти никто никогда не вспомнит. Однако на всякий случай крупные религии уже сейчас пытаются освоить образы коронавируса, соединив их с иконографией. На статую Иисуса, стоящую в Рио-де-Жанейро, к примеру, по ночам проецируют одежду врача: белый халат и стетоскоп, перекинутый через шею.О других общих чертах религии и эпидемии можно послушать на очень интересных лекциях религиоведа Константина Михайлова. Ученый так проникся изучением вопроса, что сам, к несчастью, заболел коронавирусом. Мы желаем Константину скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем новых интересных выступлений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности)От звукового теста до 30-минутной аэробики: как рекомендует восстанавливаться после коронавируса российский Минздрав«Комсомолка» вместе со специалистами изучила раздел методички ведомства, посвященный реабилитации после COVID-19 (подробности)