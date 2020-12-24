Американское юро переписи населения опубликовало годовой отчет с неутешительными для американцев данными: за последний год из Нью-Йорка уехало больше жителей, чем из любого другого американского штата.По предварительным данным, более 120 тысяч человек покинули Город Большого Яблока с июля 2019 по июль 2020 года.В лидерах по количеству уезжающих также штат Иллинойс, Гавайи и Западная Вирджиния.- Отъезд населения из мегаполисов в этом году, в первую очередь, связан с коронавирусной пандемией, - объясняет главный демограф Института Брукингса Уильям Фрей. – Но еще следует учитывать снижение рождаемости и увеличение смертности из COVID-19. В общем, все эти факторы, если будут присутствовать, то неминуемо приведут к оттоку населения из крупных городов.Уже сейчас, по оценкам экспертов, нынешнее падение считается самым крупным за последние 120 лет. Раньше в подобных рейтингах лидировала Флорида, сейчас же один из самых некогда густонаселенных мегаполисов США – Нью-Йорк.Эти данные основаны на переписи 2010 года. Официальные результаты переписи 2020 года опубликуют только в следующем году. Согласно этим годовым отсчетам будет перераспределено количество мест в Палате представителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп рассматривает вариант захвата власти в СШААнонимные источники в Белом доме подозревают разработку такого сценария (подробности)