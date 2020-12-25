Подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский не так давно нам рассказал о том, как повысить свои иммунитет в период пандемии («Просто так коронавирус не прицепится»). Сегодня продолжение разговора с опытным специалистом.- Александр Петрович, в первой части нашей беседы вы высказали предположение, что коронавирус прицепляется к тем, у кого уже был ослаблен иммунитет, и чаще всего из-за находящихся в организме паразитов. А у всех они живут?- Многих это несколько шокирует, но паразитов и науку паразитологию никто не отменял. Раньше это был бич, особенно южных регионов планеты. Помню рассказ авиационного врача времен вьетнамского конфликта, когда из-за этих паразитов очень сложной задачей оказался отбор среди вьетнамских парней здоровых кандидатов для обучения в летном училище. Есть паразиты и в северных странах, но, конечно же, не у всех поголовно. Среди спортсменов, чаще других подвержены заражению велосипедисты, к которым зараза попадает на лицо из-под колес на мокрых дорогах. Домашние животные могут приносить на своей шерсти грязь с цистами и яйцами паразитов.Как найти паразитов- Но если паразиты цепляются к молодым и здоровым спортсменам, то к обычным людям и подавно. А теперь главный вопрос. Как их вычислить?- В этом-то и загвоздка. Например, спортсмены сборной России проходят в обязательном порядке два раза в год углубленное медицинское обследование в медцентрах ФМБА. И у них там довольно приличный перечень необходимых исследований, для того чтобы выявить какие-либо противопоказания к занятиям спортом при повышенных нагрузках. Поэтому, как правило, у этих спортсменов окончательным диагнозом стоит «здоров» либо какие-то функциональные отклонения. Контроль довольно жесткий, допуск – как у летного состава.- А паразитов там ищут?- Самое интересное, что в этом большом списке обследования «сборников» не нашлось место обычному анализу кала на цисты простейших и яйца гельминтов. Видимо, это связано с низкой достоверностью этого анализа, не всегда же под микроскоп сегодня что-то попадает. Но, как говорится, если за тучами не видно луны, то это не значит, что она не существует. Все равно паразитов надо каким-то образом искать. Просто по опыту знаю, что надо дообследовать тех спортсменов, у которых есть аллергические проявления и какие-либо проблемы с системой пищеварения.«Раньше и в микробы не верили»- Александр Петрович, а к обычным людям как это можно применить? Я так понимаю, на любой диспансеризации такого тоже нет.- В общем-то, да. Даже если человек сделал анализ кала и там ничего не нашли, то это не значит, что там действительно ничего нет. Существуют дополнительные специфические серологические тесты. Как есть ПЦР на коронавирус, так же есть ПЦР на какие-то паразиты. Просто их очень много. Чтобы выявить всех, надо сделать кучу исследований, но это не всегда возможно в полевых условиях.- Расскажите, а как врач команды выходит из этого положения?- Я, например, в течение уже более 10 лет использую портативный прибор нелинейной диагностики. Это наша российская разработка, прибор разрешен к применению Росздравнадзором. Другое дело, что он не входит пока в стандарты клинических исследований, тем не менее, достоверность его довольно высокая.Методика новая, она развивается, как и любая часть медицины, когда-то найдет свое место. Ещё 200-300 лет назад никто не знал о бактериях, однако некоторые наблюдательные врачи говорили о том, что есть «нечто», вызывающее заболевание. И только изобретение микроскопа Левенгуком, позволило их увидеть. С изобретением электронного микроскопа стало возможным увидеть вирусы «живьем». Признали генетику. Сейчас мануальная терапия, рефлексотерапия – это обычное дело. А ведь всего лишь 30 лет назад в Военно-медицинской академии я попал на первый, официально разрешенный учебный цикл по мануальной терапии. Всему свое время.Новые технологии- Расскажите, как вы боретесь со скрытыми проблемами на примере ваших велосипедистов. Это та самая молодежка, которая побеждает на треке взрослых?- Работа врача команды ценится тренерским составом в том числе и за профилактическую направленность. Обидно бывает, когда спортсмен заболевает на пике формы и не может пропустить старт, к которому готовился целый год. Доктор, конечно, вылечит быстро, но для спортсмена шанс упущен.Новые горизонты в поиске скрытых резервов у спортсменов открыла наука прикладная кинезиология. Основополагающий постулат - нарастающий эффект тренировок будет только в том случае, если грамотно тренировать мышцы, а все мышцы при этом должны иметь нормальный тонус. Дело в том, что причин рефлекторного снижения тонуса мышц очень много… Но если здоровый гонщик начинает жаловаться на снижение выносливости, появление боли в пояснице или колене, то это говорит о появлении мышечного дисбаланса и наводит на мысль о возможном заражении какими-либо паразитами. Когда устраняешь все причины снижения тонуса мышц, эффективность тренировок возрастает. В качестве примера приведу динамику роста рекорда России в мужской командной гонке преследования на треке. За предпоследние 7 лет он улучшился на 2 секунды. А в течение последних 2 лет молодежная сборная прославленного петербургского тренера Александра Анатольевича Кузнецова, кстати, лучшего тренера-2020 года по опросам журналистов, уменьшила это время еще на 7 секунд. В результате команда подтвердила своё лидерство на чемпионате Европы в категории U23 и выиграла совсем недавно взрослый чемпионат Европы.- Многие дети часто болеют – из одной простуды вылезут и сразу в другую. Это тоже паразиты?- По опыту тестирования таких детей, как правило, в 80% случаев находится какой-то вид паразитов. У детей это частая беда, потому что они ползают, всё тянут в рот, грызут ногти и у них эта зараженность намного больше. Поэтому если болеет часто, значит, точно надо искать настойчиво, любыми методами этих паразитов и выводить. А так оно и случается, стоит пролечить – и совершенно другой иммунитет, и вирусы ребенка уже не так часто донимают.Народные методы- Сейчас, в эпоху коронавируса, многие обратились к народным методам лечения, отваривают чагу, шиповник, корень солодки…. А что от чего помогает? Против каждого паразита какой-то свой препарат должен быть?- Я не специалист по народным методам. Если паразит идентифицирован, то лечить необходимо соответствующими медикаментами. Они тоже различны. Если мы говорим о профилактическом лечении, то мне нравится принцип, о котором я говорил, «еда должна быть лекарством, лекарство – едой».- А конкретно, что от чего помогает? Верней, какие паразиты чего боятся?- Противопаразитарными свойствами обладают те овощи, фрукты, ягоды, грибы, которые сами не бывают червивыми. Это тыква и её семечки, морковь, свекла, чеснок, лук, лисички, имбирь, хрен, грецкий орех, ананас, клюква, брусника, абрикосовые косточки, миндаль, гранат, куркума, гвоздика, семена огурца, амаранта, брокколи. Простейшие лямблии также не любят экстракт семян грейпфрута, черного ореха, отвары трав. Поэтому в чай добавляем зверобой, бессмертник, тысячелистник, барбарис, пижму. А любят паразиты, в первую очередь, углеводы и молочные продукты. Поэтому не усердствуйте в их прикармливании сладким.«После Нового года и перед вакцинацией стоит попоститься»- На носу Новый год... Как бы вы посоветовали этот период пережить, чтобы коронавирус потом не прицепился?- Одними из главных органов, которые отвечают за наш иммунный ответ, являются печень и кишечник. Если эти органы себя чувствуют не очень хорошо, то и естественная иммунная защита будет снижаться. Соответственно, к нам будут приставать и болезнетворные бактерии, и вирусы. Но, праздник на то и праздник, чтобы попраздновать. И если в остальные дни у вас правильное питание, а на праздники вы решили оторваться, я думаю, это будет не так существенно для вашего здоровья. Ну, попраздновали, а после праздников надо немножко попоститься.- Недавно начали всех вакцинировать, и были рекомендации: 40 дней перед вакцинацией не пить. А потом спохватились, что никто не придет… и сократили срок воздержания чуть ли не до 3 дней. А как на самом деле?- Если человеку делать прививку, а у него состояние печени, скажем так, не совсем на высоком уровне, то он может перенести прививку хуже, чем более здоровый человек. Я считаю, что, коль уж речь идет о таком серьезном деле, как коронавирус, то надо немножко себя ограничивать в плане интоксикации печени перед прививкой и выдержать паузу.О том, какие продукты питания вам подходят, а какие нет – в следующем интервью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПросто так коронавирус не прицепится: Известный спортивный врач рассказал, как уберечься в пандемиюПодполковник медицинской службы в отставке Александр Яблуновский - о иммунной защите в пандемию (подробности)