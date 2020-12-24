Чрезвычайный Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев совершил рабочую поездку в Астраханскую область, в ходе которой провёл встречу с губернатором Игорем Бабушкиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделяя особое внимание приграничному сотрудничеству.Крупнейшая этническая община регионаИгорь Бабушкин назвал Казахстан одним из основных зарубежных партнёров Астраханской области. Губернатор также отметил, что в граничащей с Республикой Казахстан Астраханской области уделяется большое внимание согласию между представителями проживающих здесь национальностей. Казахи являются крупнейшей этнической общиной региона, по численности они занимают первое место среди других региональных общин казахов в России.Символично, что накануне встречи с послом Казахстана Игорь Бабушкин провёл рабочую встречу с председателем совета астраханской региональной общественной организации казахской культуры «Жолдастык» («Товарищество») Равилем Арыкбаевым. Губернатор подчеркнул, что в Астраханской области национально-культурные объединения пользуются поддержкой органов власти и играют важную роль в реализации целей и задач национальной политики России. Общество «Жолдастык» было создано 30 лет назад, оно занимает значимое место среди других общественных организаций региона, его основная цель - сохранение и развитие национального языка, традиций и культуры, укрепления единства между народами, проживающими в регионе.«В нашем приграничном регионе со сложным этноконфессиональным составом жителей, активными миграционными процессами вопросы национальной политики имеют особое значение», - сказал губернатор. Он отметил, что «Жолдастык» не раз демонстрировал пример межнациональной дружбы, уважения к национальным традициям народов Астраханского края, эффективных подходов к сохранению национальной культуры.Стоит также отметить, что незадолго до визита Ермека Кошербаева, 12 декабря, в Астрахани состоялась встреча главы консульства Казахстана в Астрахани Тауболды Умбетбаева с вновь назначенным президентом Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» Станиславом Синченко и генеральным директором Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ириной Азаровой. В ходе встречи обсуждались меры по развитию отношений между субъектами малого и среднего бизнеса Казахстана и приграничного региона. В этот же день вопросы сотрудничества обсуждались и в ходе видеоконференции с участием представителей государственных органов и деловых кругов двух стран. Задача – разработать план по взаимодействию в сфере современных промышленных технологий, особых экономических зон и сельского хозяйства, а также определить меры государственной поддержки по привлечению инвестиций в промышленность и совместный бизнес.«Один из основных зарубежных партнёров Астраханской области»В ходе встречи посла Республики Казахстан в России и губернатора Астраханской области была достигнута договоренность о расширении сотрудничества республики с граничащей с ней российским регионом. «Республика Казахстан является одним из основных зарубежных партнёров Астраханской области. Налажено устойчивое торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, а также теплые дружественные отношения», - констатировал Игорь Бабушкин.Среди основных направлений сотрудничества - торговля, промышленность, транспорт, логистика, культура, туризм, медицина и образование. В ходе встречи рассматривалась возможность создания в Астрахани центра приграничной торговли, обсуждались меры для увеличения торговли между российским регионом и республикой, привлечение судостроительных заказов из Казахстана, открытие новых круизных маршрутов на Каспии. Астраханский губернатор поделился планами создания в регионе особой портовой экономической зоны, развития транспортного коридора «Север – Юг» и призвал казахстанский бизнес принять участие в этом проекте.Посол Казахстана и губернатор отмечали, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан, имеются широкие возможности для их расширения. Ермек Кошербаев тепло поблагодарил главу региона за помощь в борьбе с пандемией коронавируса, он отметил, что Астраханская область первой предложила помощь, прислав в Казахстан не только средства защиты и медикаменты, но и опытных медиков. Посол также подтвердил сделанное ранее приглашение губернатору посетить Казахстан.Как уже говорилось, одной из главных тем встречи в Астрахани было приграничное сотрудничество регионов Казахстана и России. Выступая в прошлом году на Форуме межрегионального сотрудничества двух государств в Омске, президент России Владимир Путин подчеркнул важность этого сотрудничества, а также отметил, что российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения составили почти 4 млрд. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Республики Казахстан. Как сказал Путин, к моменту проведения форума было создано более 6,5 тыс. совместных предприятий, действующих в различных регионах обеих стран. Он заверил, что российские и казахстанские предприниматели могут рассчитывать на постоянное содействие правительства России.Выступая на Форуме межрегионального сотрудничества, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «очень показательным» тот факт, что объём торговли между регионами двух стран превысил 10% общего объёма торговли между государствами. «Этот показатель растёт, мы достигли больших успехов в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, задел был сделан очень большой», - заявил Токаев.В нынешнем году пандемия коронавируса сделала проведение форума невозможным. Однако, несмотря на его перенос, Ермек Кошербаев и Иван Бабушкин отметили, что даже в условиях сегодняшних форс-мажорных обстоятельств необходимо совместно искать пути решения возникающих проблем.В ходе визита в Астрахань посол Республики Казахстан встретился с казахстанскими студентами местных ВУЗов, обсудил различные аспекты их учебы в условиях пандемии, ответил на вопросы. В настоящее время в ВУЗах региона обучается порядка 1800 казахстанских студентов.Так же посол посетил село Алтынжар Володарского района, где находится Региональный культурный центр имени Курмангазы - классика инструментальной музыки, занимающего особое место в казахской культуре. Этот центр был открыт в 2005 году рядом с мавзолеем казахского музыканта, он стал туристическим объектом, который ежегодно посещают тысячи туристов. На территории центра посол Казахстана встретился с представителями местных казахских общественных объединений, были затронуты актуальные вопросы, волнующие соотечественников, в первую очередь, касающиеся изучения казахского языка.А глава консульства республики в Астрахани Тауболды Умбетбаев передал министру культуры и туризма региона Ольге Прокофьевой компьютерную технику, приобретенную при содействии фонда «Отандастар» («Соотечественники»), для онлайн-обучения в двух местных школах с классами казахского языка.Ермек Кошербаев также возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Братском саду в Астрахани. Он отметил важность сохранения памяти об общей борьбе против фашистских захватчиков и воспитания молодёжи на лучших примерах боевых подвигов предков. Дипломат напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны сражалось более миллиона казахстанцев, и половине из них не суждено было вернуться домой. Во время войны в Казахстан были эвакуированы многие промышленные и военные предприятия. «Это наша общая память, общая история, общая Победа. Надо постоянно говорить об этом молодежи, воспитывать юношей и девушек на примерах героев», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России.