Перед стартом чемпионата России по фигурному катанию 2021 в Челябинске прошла жеребьевка, которая традиционно превратилась в битву нарядов у девушек. Сразу две Лизы привлекли внимание зрителей в зале и фанатов в соцсетях своими откровенными вечерними платьями. Это - Елизавета Туктамышева, чемпионка мира 2015 и недачно победившая на этапе Гран-При и Елизавета Худайбердиева, вице-чемпионка мира в танцах на льду, которая выступает в паре с Егором Базиным.Один из читателей Инстаграма Елизаветы написал в комментариях дерзкий вопрос с намеком на ее платье: \\"Чисто технический вопрос - не выпадают?\\". Фигуристка сразу же дала отпор \\"хаму\\": \\"Глаза у мужчин? Выпадают!\\". И по числу лайков просто разгромила соперника - 129 человек одобрили Лизу, а 11 - читателя.В комментариях поклонники спортсменки одобрительно отозвались о ее находчивости: \\"Лиза, ты лучшая!\\", - писали одни. \\"Да и не только у мужчин выпадают\\", - вторили другие.Сегодня же, 24 декабря, пара Худайбердиева - Базин заняла четвертое место после ритм-танца. Они набрали 78,01 балла. А в лидерах же дуэт Александра Степанова - Иван Букин, получившие 87,28 балла от судей. Завтра, 25 декабря - второй прокат, по итогам которого определятся победители турнира.18-летняя Худайбердиева с 2006 года занимается фигурным катанием. Она выступает в паре с Егором Базиным, а до этого ее партнерами были Андрей Филатов и Никита Назаров. В 2019 году она стала второй на чемпионате мира среди юниоров в танцах на льду. А в сезоне 2018/2019 - третьей в финале серии турниров Гран-При среди юниоров.