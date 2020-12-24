С 26 декабря вступают в силу поправки к Приказу Минздрава РФ № 198, согласно которым вносятся изменения в порядок оказания медицинской помощи пациентам с ковидной инфекцией. «Комсомолка» посмотрела на самое главное, что изменится для заболевших ковидом в ближайшее время, вместе с экспертом, врачом-терапевтом и сомнологом Александром Мельниковым.1. Обязательное ПЦР тестирование перед любой плановой госпитализацией отменяется.Вал тестирования сейчас огромный. Поэтому пациентам приходилось несколько дней ждать результата теста, и терять время в обсервации. А главное — нет никакой гарантии, что пока придут результаты мазка, человек не заразится инфекцией и не начнет ее распространять дальше…Однако наш эксперт смотрит на нововведение с осторожностью:- То, что снимается ряд ограничений, это, скорее всего показатель того, что ресурсы у системы здравоохранения близки к пределу, — прокомментировал нам врач Александр Мельников. — Да, тестирование не является гарантией, что внутрибольничной вспышки ковида не будет, но, по крайней мере, ограничивает число пациентов, которые могут переносить коронавирусную инфекцию.2. Выписать из госпиталя тоже можно без отрицательного ПЦР-теста.Одним из основных результатов изменений в порядке оказания медицинской помощи пациентам с ковидом станет снижение ПЦР-тестирования, как на стадии госпитализации, так и на стадии выписки. К примеру, теперь заболевших со средним и тяжелым течением выписывают при выздоровлении без проведения лабораторного исследования на COVID-19.Комментарий эксперта Александра Мельникова:- То, что теперь будут выписывать без лабораторного исследования на COVID-19 – нормально. ПЦР-тест не показывает достоверно, заразен ли пациент. Положительный ПЦР-тест может сохраняться в течение длительного времени после выздоровления, вплоть до 3-х месяцев, даже после того, как у человека исчезли все признаки болезни. Это могут быть только осколки вируса, РНК, которые не способны к проникновению в клетки, к репликации, не способные к «размножению» и не заразные. Это изменение в правила уменьшит лабораторную нагрузку на стационары. Однако это не значит, что теперь тем, кто выписался из больницы, отменят или сократят период изоляции на дому. Об этом речи не идет.Как же будут определять, выздоровел ли пациент? Для этого в приказе определены критерии (см. ниже).2. Пациенты с COVID cреднетяжелого или тяжелого течения, пациенты с тяжелыми и (или) осложненными формами гриппа и внебольничной пневмонии могут отказаться от госпитализации. Они изолируются на дому, их ежедневно обзванивают врачи.Вопрос, ехать ли в больницу, пациенту во-многих случаях решить не так-то просто. Например, если болеют оба супруга, и не с кем оставить малолетних детей. Или, например, некому передать домашнего питомца. В общем, причин оставаться дома пока есть хоть какие-то силы, находится немало.Комментарий врача Александра Мельникова:- Что ж, это право свободного выбора человека. Другое дело, что такой выбор может привести к серьезным последствиям для здоровья и даже к смертельному исходу.К тому же мы видим, что в отдельных регионах сейчас есть проблемы с местами в больницах, поэтому такой пункт может, к сожалению, использоваться медработникам как повод не госпитализировать пациента под предлогом его «добровольного» отказа.ЗНАЙЧеловек считается выздоровевшим от ковида, если у него:- насыщение крови кислородом 96% и выше;- температура 37,2 и ниже;- однократный отрицательный ПЦР на COVID-19 (если нет, то следующий мазок – только через три дня или позже).! Важно. Обязательное КТ или рентген легких делается теперь только для тяжелых пациентов (ранее это было рекомендовано и \\"средним\\").ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько жизней унес коронавирус в РоссииСтала ли ковидная инфекция главной причиной повышенной смертности в нашей стране и как может развиваться ситуация дальше, kp.ru рассказала демограф, эксперт по общественному здравоохранению Дарья Халтурина (подробности)Сможет ли коронавирус стать новой религией землян: защитные амулеты, самоизоляция как аскеза и миф о съеденной летучей мышиКому-то эпидемия - беда, а кому-то - хлеб насущный и наглядное пособие по религиоведению (подробности)