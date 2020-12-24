Павел Прилучный и звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович пока ещё живут под одной крышей в съёмном подмосковном доме. Но артист, как уже писала «КП», то и дело бывает замечен с другими дамами. Так, недавно появились разговоры о романе Павла с его коллегой актрисой Зепюр Брутян. С этой знойной брюнеткой актер снимается в сериале «В клетке».Но, судя по всему, это не последняя фамилия в амурном списке Прилучного. Пока Мирослава Карпович говорит подругам, что она семейная дама, ее бойфренд отрывается в ночных клубах с пышногрудыми блондинками.- Еще до небезызвестной драки (недавно артиста сильно избили, ведётся расследование - Ред.) Паша зажигал со своей однокурсницей в караоке. С красивой статной блондинкой. Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные, - рассказывают kp.ru приятели артиста.Видео Прилучного и его пассии из караоке появились и в соцсетях.Поклонники Павла удивляются, мол, обидно, что такой талантливый актер, пустился во все тяжкие, потеряв из-за своих дебошей мать своих детей Агату Муцениеце.-Те, кто сейчас рядом с Пашей - полная противоположность Агате, которая всегда была настоящей леди, вела себя достойно, - вздыхают в соцсетях фанаты Павла Прилучного.Напомним: Агата Муцениеце подала на развод после очередного рукоприкладства Павла. Об этом актриса рассказала своим поклонникам в соцсетях, когда Павел довёл ее до слез.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБыл нетрезв, стал раздеваться и прыгать: после развода Павел Прилучный не вылезает из скандаловАктер никогда не рассказывает о личной жизни (подробности)