Департамент труда и соцзащиты Москвы отреагировал на историю, о которой уже несколько раз писал kp.ru. Москвичка Оксана Романова утверждает, что уже больше года не может вернуть домой свою дочь из приюта.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ СЕРИЙНапомним, все произошло осенью 2019 года.- Девятиклассница из района Коньково написала в соцсетях своей учительнице, что в ее подъезде сейчас стоит подружка, Диана (имя изменено), которая говорит, что ее выгнала мама.- Спустя два дня педагог вызвала в школу полицию и Диану промо с уроков забрали сначала в больницу (на обследование), а потом в приют.- В распоряжении редакции есть письменное заявление девочки, в котором она утверждает, что в разговоре с подружкой «пошутила», и видеозапись, где Диана рассказывает, что хочет жить дома, а не в приюте.- Мама девочки Оксана Романова утверждает, что в тот вечер они с дочкой просто поссорились из-за непомытой посуды, и что девочка ночевала дома, а не в чужом подъезде.- У органов опеки другое мнение. Они подали на Романову в суд, требуя ограничить ее в родительских правах (следующим шагом может быть лишение).- При этом ни уголовных, ни административных дел на Оксану Романову никогда не заводили. Женщина, художник по образованию, сейчас работает с детьми. Непьющая. К жилищным условиям никаких вопросов нет даже у органов опеки.Кстати, в одном из предыдущих комментариев Департамент труда и соцзащиты Москвы сообщил, что на самом деле девочка несколько дней не ночевала дома.- Но ведь это никто не выяснял и не подтверждал! - удивляется Оксана Романова. - Если полиция и опека хотела бы это выяснить, они взяли бы записи с камер видеонаблюдения, установленных на нашем подъезде и посмотрели - возвращалась ли в эти дни дочь домой или нет. Все это просто слова.ВОЙНА ВОКРУГ ЗАЯВЛЕНИЙВ Департаменте труда и соцзащиты Москвы ответили на одну из недавних публикаций «КП». Слова Оксаны Романовой чиновники опровергают: мол, москвичка сама не хочет забирать свою дочь из приюта.«Женщина по-прежнему навещает дочку в сопровождении журналистов или адвоката, не идет на контакт с сотрудниками центра, где проживает ее ребенок, - говорится в сообщении. - Она всячески публично демонстрирует желание забрать девочку. Но при этом отказывается следовать установленным законом нормам. Ей всего лишь нужно написать заявление с просьбой отпустить ребёнка домой».Оксана Романова этот момент уже объясняла со своей точки зрения. Она не согласна с тем, что ее ребенок вот уже год живет в приюте. Чтобы написать заявление с просьбой отпустить ребенка домой, сначала нужно подписать бумагу, что она не против нахождения Дианы в соцучреждении. А женщина ее подписывать не хочет. Вот такой парадокс.«МЫ ПРЕДЛАГАЛИ МАТЕРИ НАЧАТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ»Корреспонденты kp.ru несколько недель назад ходили вместе с Оксаной в приют. На территорию журналистов не пустили (и это понятно). При этом чтобы провести Оксану в здание, понадобилось сразу трое социальных педагогов - они встречали ее у ворот. Романова звонила на телефон журналиста «Комсомолки» и как раз объясняла ситуацию с заявлением, которое ей вновь предлагают подписать.«После прихода мамы за девочкой сразу же пошел сотрудник, - рассказывают в Департаменте. - Через несколько минут ребенок спустился к маме. Им было предложено пройти в отдельную комнату и пообщаться наедине, но мама по непонятным причинам категорически отказалась. В течение непродолжительного времени она поговорила с дочерью в проходной и ушла. Пока женщина была в учреждении, она громко общалась по телефону и комментировала действия наших сотрудников. Своему собеседнику говорила, что с ней общаются «непонятные люди» и на месте отсутствует директор. Когда же директор предложил пообщаться, она заявила, что не приглашала его».«Мы неоднократно предлагали матери начать совместную работу, чтобы наладить отношения с дочерью, забрать ее домой на выходные, праздники или каникулы. На сегодняшний день женщина так и не написала такое заявление и не взаимодействует с нашими специалистами».Иск органов опеки об ограничении Оксаны Романовой родительских прав (и ответный иск Романовой о возвращении дочери) уже два месяца никак не могут рассмотреть в Черемушкинском суде. Пока прошли только два коротких заседания. Женщина и сама Диана надеялись, что хотя бы на Новый год 16-летней девочке разрешат провести дома. Однако судья Николай Алексеев несколько дней назад принял решение провести заседание по существу уже после праздников, 16 февраля.«Комсомолка» следит за развитием событий.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Это была шутка!»: Судья не отпустил домой на Новый год школьницу, которая больше года живет в приюте16-летняя Диана в шутку пожаловалась однокласснице, что ушла из дома и за ней приехала опека с полицией (подробности)