По мнению экспертов, цены в российских магазинах уже преодолели отметку «Однако!» и приблизились к «Ни хрена себе!».* * *В начале года учительница знакомится с учениками. Спрашивает у одного из них:- Как твоя фамилия?- Штирлиц.- Ты что, смеешься надо мной? Бегом за родителями!Приходит отец. Учительница жалуется:- Что же это такое? Я спрашиваю фамилию вашего сына, а он отвечает: «Штирлиц»!Отец сконфуженно:- Стесняется он. Борманы мы…* * *Народная примета: если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, это Санта-Клаус!* * *Из телефонной переписки:- Привет. Ты мне сегодня снилась.- Ой, ты что, котик, и что я делала в твоем сне?- Мы пили у тебя дома, порядочно напились, ты, видимо, что-то мне подсыпала, я отрубился, и ты вырезала мне почку. Не пиши мне больше.* * *Маленькие хитрости.Если чиновник требует от вас кучу документов, приложите туда еще и разрешение на ношение огнестрельного оружия - тогда ваши дела пойдут намного быстрее.* * *Отправляя электронную почту, жители Ухрюпинска покрепче привязывают дискету к голубю.* * *У Олега была кличка Терминатор, потому что он пару раз просыпался голым на улице.* * *Нашел в письменном столе чек из супермаркета. Долго думал, что же такое мог купить с названием «шишкина любовь», пока не доперло, что так зовут кассиршу.* * *Народ в очереди к банкомату не знал, что сказать, когда мужчина, обойдя их, прошел в самое начало и произнес:- Мне только спросить…* * *Порезал палец об упаковку пластыря.И вот вся жизнь так.* * *Женщина может бесконечно долго смотреть на одну вещь.Пока муж, плюнув, не купит ей эту вещь.* * *В войне главное - не победить, а не участвовать.* * *- Алло! Наркоконтроль? У нас в подъезде продают анашу!- Подробнее.- По девятьсот рублей за коробок.- Это недорого, берите!