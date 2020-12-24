Анастасия Шубская четыре года счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой 18 августа 2018 года родила первенца Сергея. Малыша назвали в честь старшего брата хоккеиста. А 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильей. До недавнего времени супруги не показывали младшего наследника.Анастасия Шубская порадовала поклонников. Модель опубликовала в блоге фото с младшим сыном Ильей. Александр Овечкин держит малыша на руках. Счастливая дочь Веры Глаголевой стоит рядом с любимыми мальчиками и улыбается. \\"Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в три месяца\\", - подписала фотографию Шубская.Трогательный кадр произвел фурор. Поклонники оставляют в комментариях тысячи сообщений. За несколько часов снимок оценили более 60 тысяч фолловеров. Многие радуются тому, что Настасья \\"устала прятать\\" малютку и показала его на радость публике.Отметим, Вера Глаголева не успела увидеть своих внуков от младшей дочери, которую она родила от миллионера Кирилла Шубского. Маленький Сережа появился на свет спустя год после смерти бабушки. А Илюша - спустя три года.А старшая дочь актрисы Анна Нахапетова стала балериной и была принята в труппу Большого театра. Она сыграла роль дочери героини Глаголевой в фильме \\"Воскресный папа\\". Сделав карьеру в балете, продолжила сниматься в кино - в фильмах \\"С ног на голову\\", \\"Русские в городе ангелов\\" и \\"Тайна Лебединого озера\\". В 2006 году Анна вышла замуж за Егора Симачева, сына бывших солистов балета Большого театра Николая Симачева и Татьяны Красиной. В декабре 2006-го Анна родила дочь Полину, но с Симачевым они развелись. Вторая дочь Глаголевой и Нахапетова Мария вышла замуж за бизнесмена и переехала в США. В 2007 году она родила сына Кирилла. После рождения мальчика переехала в Москву.