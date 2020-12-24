Сегодня, 24 декабря сразу несколько звезд сообщили, что перенесли COVID-19Лечатся в больнице91-летняя Александра Пахмутова с 92-летним супругом Николаем Добронравовым проходят лечение от коронавирусной инфекции в стационаре. Как сообщили в окружении семьи, новый год Пахмутова и Добронравов встретят дома. Знаменитый композитор и ее не менее известный супруг поэт-песенник идут на поправку. Состояние Александры Николаевны и Николая Николаевича стабильное.Лечатся амбулаторно33-летняя Анастасия Самбурская рассказала коллегам, что недавно переболела коронавирусом. Серьезных проблем со здоровьем у актрисы не было, поэтому лечилась дома, под контролем врача. Самбурская теперь счастливая обладательница антител, поэтому вакцинироваться пока не собирается.41-летний Михаил Галустян сообщил, что ему диагностировали поражения легких около 20%. Заболел артист в ноябре, лечился длительное время. И только теперь сообщил, что лечение подошло к концу. Впереди восстановление. Вот что Галустян сообщил в инстаграме об ощущениях во время течения коронавируса: «В ноябре я впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты, и многое другое. Скажу честно, было не очень. Запахов домашнего уюта я тоже не чувствовал. Догадываетесь почему? Я говорю про covid-19. Заболел я достаточно на длительное время и не могу назвать тот период приятным. Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20% легких. Очень хочу, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид…»63-летняя Вера Таривердиева перенесла болезнь в легкой форме. Вдова композитора Микаэла Таривердиева сообщила, что ей пришел долгожданный в этот раз отрицательный тест, который подтвердил ее выздоровление. Вера Гориславовна тут же отправилась на прогулку: «Мне разрешили выходить. Чувствую себя отлично! Спасибо всем, кто беспокоился». Коронавирус у Тариведиевой начинался с поднявшейся температуры, обоняние не пропадало.