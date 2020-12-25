Бывший депутат Рады и первый спикер парламента Новороссии, Олег Царев в последние годы живет на Южном берегу Крыма, управляет санаторием имени Кирова. «КП» позвонила ему, чтобы узнать, боятся ли на полуострове турецкого оружия в руках украинских воинов, как полуостров перенес засуху, блокады, изоляцию...ВОДА ДОРОГА- Как пережил Крым 2020-й - самый засушливый год за последние несколько десятилетий?- Не считая того, что последние два-три года осенью не было грибов, крымчане столкнулись с нехваткой воды, пожалуй, в последние несколько месяцы. Это коснулось сначала Симферополя. Теперь и Южного берега Крыма. Раньше вода подавалась из водохранилищ бесперебойно. Теперь подача по часам.- Курортный сезон провален?- Большинство объектов размещения осенью почти компенсировали весенний провал. Но есть спад по заказам на новый год. На госпрограмму по кэшбеку на турпоездки, которая должна была простимулировать людей, было выделено, насколько я знаю, около 10 млрд. А освоено пока около миллиарда. И загрузка, получается, оказалась раз в десять меньше, чем рассчитывали, когда начинали программу. Это коснулось и крымских санаториев.- Помощь Москвы бизнесу весной в Крыму ощутили?- Действия федерального правительства были грамотны и своевременны. Чего не скажешь про республиканскую власть. Публиковалась информация по льготам и налогам на ограниченных ресурсах. И лишь малая часть смогла воспользоваться. Что касается помощи и льгот федеральных — все выполнено в полном объеме.- В стране за год выросла безработица — в Крыму это заметно?- Заметно. Осенняя загрузка в туриндустрии закончилась. Сейчас народ боится куда-то выезжать — и в Крыму немало людей без работы.- Путин заявил о серьезных мерах, чтобы обеспечить Крым водой — люди верят, что вода придет скоро?- Я, как и другие люди, живущие в Крыму, читал сообщения об опреснительных установках, о запасах пресной воды под Азовским морем. Однако это только сообщения в СМИ. Но с опреснением ситуация пока такова, что вода эта может оказаться дороже бензина.- А подземные воды?- Если выкачивать воду из подземных пластов неглубоких, то ее же надо и пополнять. За рубежом поступают так: вода из очистных сооружений (которая у нас сливается в море ) в Италии, Франции, Швейцарии очищается и используется в сельском хозяйстве. А при поливе сельхозземель поднимается горизонт подводных вод. И потом ее можно выкачивать и использовать как питьевую. И это не так уж дорого. Но в Крыму за минувшие годы такая система не сделана.СВЯЗЬ КУСАЕТСЯ- Ощущение, что полуостров в изоляции из-за отсутствия больших российских банков, торговых сетей, мобильных операторов, невозможности ездить за границу - не уходит?- Мы узнали, что крымские мобильные операторы получили годовую прибыль в районе 10 млрд рублей - за счет роуминга, за счет гостей полуострова. Получилось, что эти крымские операторы, получив бесплатно национализированное имущество прежних владельцев, фактически облагают «налогом на связь» всех приезжающих.Два крымских банка хорошо работают с картами. Но хотелось бы, чтобы присутствовали крупнейшие российские банки, и российские торговые сети. Проблем с продуктами нет. При том цены в Крыму на продукты ниже, чем в Москве, но выше, чем в Краснодарском крае.- Значит, чувства оторванности от «большого мира» нет?- Много в Крыму чиновников, судей, сотрудников силовых структур, трудившихся на такой работе при Украине, а теперь в России. Против немалого количества из них заведены уголовные дела. Они боятся ездить за границу — такие люди могут чувствовать изоляцию. Чтобы выехать за границу, надо поменять прописку. Меня эта проблема не волнует — я во всех санкционных списках.КАКОЙ ПЕРЛ-ХАРБОР?!- Заявления из Украины о возвращении полуострова, о Крыме, как втором Перл-Харборе - тревожат людей?- Крымчане в большинстве своем, по моим наблюдениям, не обращают на это внимания. Киев и заявления оттуда — это где-то далеко. Люди живут своей жизнью. Их гораздо больше беспокоит события, которые происходят в России, на их полуострове, чем где-то на Украине.- Украину не воспринимают как страну, способную всерьез повлиять на жизнь Крыма, несмотря на водные, энергетические, товарные блокады со стороны Киева?- Надежды на подачу воды связаны не с тем, откроют ли северо-крымский канал, а с действиями России. Никто не надеется на Киев. Людей больше волнует, что заявил Путин. Что сделал Хуснуллин. Что предпринял Козак. Или Аксенов. А заявления украинских деятелей не тревожат — за ними нет действий. Даже если б Украина решила продавать России электроэнергию, в Крыму это уже никому не нужно. То же и с водой — Киев «созреет» до поставок по каналу, когда они окажутся без надобности.- Турция подчеркнуто не признает полуостров российским, Анкара готова помочь Украине с корветами и беспилотниками, на этом фоне в Киеве грезят возвращением не только Донбасса, но и Крыма.- Вот на это в Крыму внимание обращают. Но есть и понимание: чтобы избежать войны, нужно быть готовыми к ней. Беспилотники показали способность выигрывать гибридные войны — в том же Карабахе. Потому надо быть готовыми, что Украина захочет, не без помощи Турции, применить ее беспилотники на Донбассе. А в случае их успеха в Донецке и Луганске — попробовать и в Крыму. Знаю, что беспилотники производят в Израиле, Иране, Турции, США, ряде европейских стран. Но не слышал о массовом их производстве в России. Насколько я понимаю, средства ПВО, которыми обладает Россия, очень эффективны против самолетов, но малоэффективны против БПЛА. И ракета ПВО дороже, чем беспилотник. А средства радиоэлектронной борьбы не показали высокой эффективности против беспилотников в том же Карабахе. Если ситуацию не разрешить в кратчайшие сроки, турецкие вооружения у ВСУ могут стать большой проблемой — для Донбасса точно.ДОНБАСС ПОКИДАЮТ- Путин на пресс-конференции спросили и по поводу Донбасса... — То, что Россия продолжит поддерживать республики, услышано на Донбассе, конечно. Но Украина сейчас разделенная страна. Основная часть под прямым управлением Запада. Небольшую часть курирует Россия. Не в тех пропорциях, в каких население Украины поделено на симпатизирующих России или Западу. Но и на той маленькой части, что курирует Россия, к сожалению, много проблем.- Их в 2020-м меньше не стало?- Не хочу их перечислять. Их немало. Есть причины, которые сложно устранить. А есть те, которые устранить легко, но этого не делается. Донбасс не витрина «русского мира» — многие украинские политики используют его, скорее, как пугало. Так и говорят: хотите «русского мира»? Будете жить как на Донбассе. Как заявлял Порошенко: наши дети будут ходить в школы, а их дети будут сидеть в подвалах. К сожалению усилия ответственных за Донбасс не приводят к созданию настоящей витрины «русского мира».- Вы общаетесь с жителями Донбасса — этот год усилил пессимизм?- Мои оценки могут быть субъективны. Если посмотреть на цифры объективно, тот количество выезжающих из Донбасса в Украину больше, чем выезжающих в Россию. Не только в этом году - это тенденция последних лет.- Но сотни тысяч получили уже российские паспорта...- Выдачу не смогли реализовать так быстро, как хотелось бы людям. Устроили процедуру проверки благонадежности получателя паспорта, внутриреспубликанскую. Мои друзья записались в этом году на получение паспорта РФ — на полтора года вперед. Это нормальная организация?УКРАИНЦЫ В КРЫМУ- А в Крыму людей, сожалеющих о «разводе с Киевом», в 2020-м не стало больше?- У нас людей украинская повестка не интересует вообще. Они не сравнивают, как там сейчас в Николаеве или Херсоне - и как в Ялте или Севастополе. Из Крыма в Украину практически не уезжают. На полуостров только приезжают. Много людей с материка — строятся, покупают дома. И много с Украины приезжает к нам. И на работу, и жить. Крым 2020-го - это еще не до конца Россия, но уже точно не Украина.- Граница с Украиной закрыта?- В Крым из Украины приехать можно и сейчас. Но только забронировав место в санатории и приехав на лечение. Люди представляют на украинско-российской границе обычный и загранпаспорта — это новое требование российской таможни. Предоставляют справку от Covid-19. И показывают бронь от санатория. У нас в санатории имени Кирова много таких людей из Украины. С границы пограничники перезванивают нам в каждом втором случае— чтобы подтвердить, что бронь на этих граждан есть. Речь о сотнях людей. У нас же единственная радоновая лечебница в Крыму.- Трения между отдыхающими из Украины и России бывают?- Никаких.