Один из самых обсуждаемых и, как говорит молодежь, хайповых проектов нашего ТВ завершается под Новый год. Седьмой сезон «Ледникового периода» зафиналят ярко и непредсказуемо.Чего только не было за прошедшие 12 выпусков: и смещение шейных позвонков Регины Тодоренко, и травма с заменой Татьяны Тотьмяниной, и падения Романа Костомарова, и бесконечные слезы Ольги Бузовой от противостояния с Еленой Исинбаевой из жюри, и огонь на льду, и даже живая змея. А еще перманентная критика 18-летней ведущей проекта Алины Загитовой со всех сторон.Впереди восемь главных выступлений. Восемь лучших номеров, которыми участники решили покорить и судей, и публику на финальном рывке. Конечно, это должны быть номера экстра-класса, поэтому драматургия и хореография выступлений держатся в тайне. Известны лишь некоторые песни, под которые рискнули выступить фигуристы и звезды шоу-бизнеса: Оксана Домнина и Вольф Черни сделали ставку на Уитни Хьюстон и ее хит всех времен I Will Always Love You, Мария Луговая и Повилас Ванагас выбрали шлягер Эдит Пиаф Padam Padam Мария Петрова и Дмитрий Сычев решили повторить романтическую «Песню о любви» из фильма «Гардемарины, вперед!», а Регина Тодоренко и Роман Костомаров еще раз покажут бесподобный номер под «Тропы» Пелагеи.Однако интереснее всего не только развязка и имена победителей, но и спецномера, придуманные другими жителями «Ледникового периода». Так, Алина Загитова отложит микрофон, чтобы показать коллегам и хейтерам высший класс: олимпийская чемпионка подготовила сольный номер. А другая максимально критикуемая звезда проекта - легкоатлетка Елена Исинбаева, встанет на коньки и покажет, на что способна без шеста в руках. Оценивать выступления финалистов будут Михаил Галустян, Алексей Мишин, Татьяна Навка и, конечно, Татьяна Тарасова.СОСТАВ ФИНАЛИСТОВРегина Тодоренко и Роман Костомаров, Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, Вольфганг Черни и Оксана Домнина, Дмитрий Сычев и Мария Петрова, Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.Первый канал.«Ледниковый период», Суббота, 17.20.