О САНКЦИЯХ ЗАПАДА- Мы видим, каким жестким стал Запад по отношению к Минску, как в Европе и США не выбирают выражений. Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен предприятий от руководства страны... Глобальная задача Запада - отрыв Беларуси от России - не сдана в утиль... И вот здесь, если вспоминать старые славянские сказки, можно проводить параллели, когда идет борьба добра и зла. В сказках добро всегда побеждает, потому что оно сильное, оно умное, оно душевное и щедрое. А зло проигрывает. Вот очень важно, чтобы не победила концепция, что зло можно уговорить, убедить. Зло можно только победить, если ты сильный и у тебя есть друзья.ОБ ИНТЕГРАЦИИ- Это ответ на требование времени. Задержаться, забыть, отложить - это значит обречь себя на ситуацию, когда можно будет не нагнать.О БОРЬБЕ С КОВИДОМ- Первые партии российской вакцины пришли именно в Беларусь. Сейчас идет разговор о ее совместном производстве. Будет буквально на этих днях гуманитарная поставка в ответ на просьбу белорусского минздрава. Там разные тест-системы.О МОЛОДЕЖИ- Когда мы говорим о людях старшего поколения, мы-то знаем, что такое единое Отечество. А те, кому сейчас 20 - 25 лет, они в рамках единой страны не жили. И вот их не нужно заставлять читать книги о тех временах. Им нужно помочь. Помочь осознать, что единое Отечество, Союзное государство - это легендарная Брестская крепость, это уникальные музеи Беларуси, поля ухоженные, ладные, достойные. Это промышленные гиганты Беларуси. Это замечательный Минск, но это и Русский Север, и Урал, и Сибирь, и остров Русский, и Байкал, и Кавказ.