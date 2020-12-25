Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель Генсекретаря ООН:- Знаю, какие праздники нам точно не нужны: разъединяющие людей. А выходных у нас и так слишком много, это неправильно. Вот у французов праздников много, но далеко не все из них выходные, и они разбиты по всему году, не так кучно, как у нас. И еще мы же связаны с остальным миром, а в большинстве стран сразу после Нового года работают. Такие затяжные паузы для отдыха - это тяжело для бизнеса. И вот у нас 8 Марта - Женский день, а во многих странах его не отмечают.Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:- Конечно, 31 декабря и так все по домам как мыши и уже начинают праздновать. Я за то, чтобы традиционные, в том числе советские, праздники были выходными. Вот 7 Ноября я бы вернул - День Октябрьской революции. А есть еще католическое Рождество - полмира в этот день отдыхает.Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:- У частных наркологов поговорка была: «Хорошо поработал в январе - заработал на машину». А если серьезно, я бы выходных не добавлял, наоборот! Я против старых праздников: зачем смотреть назад, надо жить в настоящем.Даниил ДАВЫДОВ, диггер - экскурсовод по подземельям Москвы:- В России выходных и так предостаточно. Идея закрепить в какую-то дату день рождения Москвы и сделать ее выходным? Ну не знаю... То, что у нас День города в первую субботу сентября и люди два дня отмечают, вот это правильно.Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:- Я двумя руками за то, что 31 декабря должно быть выходным. А вот к 9 Мая еще бы добавила выходных дней. Летом и осенью не вижу необходимости - там уже отпуска. А в мае напряженный ритм, и неплохо бы людям дать возможность посвятить дополнительно время себе, семье и дачам.Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, основатель Межрегионального отцовского комитета:- Я против того, что у нас выходные дни 23 февраля и 8 Марта. Эти «праздники» для части населения, а не всех. Почему их отмечает вся страна?Леонид, читатель сайта KP.RU:- А для меня день рождения мамы - праздник. День родителей - хороший был бы выходной.