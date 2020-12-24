Мария Захарова дала интервью российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС. Для этого она специально приехала в студию агентства после планового брифинга МИД для прессы, который Захарова проводит еженедельно. Однако, сегодняшний насыщенный рабочий день для официального представителя МИД РФ особый – у Марии Захаровой день рождения.Подводя итоги уходящего года, Захарова особо отметила участие МИД и других профильных ведомств в организации и осуществлении кампании по возвращению россиян, оказавшихся за рубежом в условиях карантинных ограничений.«Наша страна умеет и может мобилизовываться, когда нужно прийти на помощь даже одному гражданину России… Это было важно прожить и увидеть – на что мы все способны». – сказала Захарова.Вызов, воля, любовь – эти три слова Захарова назвала главными в уходящем году.И прокомментировала работу российских дипломатов по своеобразному сопровождению отечественной вакцины от коронавируса, которой заинтересовались во многих странах мира. Личное отношение к «Спутник V», подразумевая собственную вакцинацию, Захарова пообещала озвучить сразу после того, как привьется.В МИД РФ, по словам Захаровой, признают, что в мире начался новый русофобский виток, спровоцированный первенством нашей страны в изобретении и производстве вакцины от COVID-19. «Политизация темы коронавируса уже произошла, - констатировала Мария Захарова. – Каких только домыслов и какой только чуши я не читала в западной прессе относительно российской вакцины».Обсуждая ситуацию в мире Захарова предложила перефокусировать внимание со стран СНГ на Запад, приведя в пример США и Францию, разнообразные внутренние проблемы которых в уходящем году стали особенно заметны. Среди этих проблем – расизм, неспособность справиться с коронавирусом и многое другое.Отвечая на вопрос по поводу задач на будущий год, официальный представитель МИД, назвала «всем планам план» необходимость устранения всех тех негативных последствий, которые принес России и миру коронавирусный 2020 год.«Если у меня лично появятся какие-то другие планы, то я обязательно ими поделюсь», - заверила Захарова, предвосхищая вопрос о своих возможных новых назначениях, заодно рассказав о том, чему радовалась в уходящем году: «Я поняла, что за словами «страна», «государство», «народ», есть не только пафос или символика. За этим – огромная сила. Я поняла нашу мощь желания преодолевать проблемы и идти вперед».