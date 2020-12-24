Много лет назад жизнь Бориса Моисеева разделилась на \\"до\\" и \\"после\\". Знаменитый певец живет затворником. О том, что происходит с 66-летним артистом, рассказал его помощник Сергей Горох.В конце 2015 года Борис Моисеев закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя \\"российским пенсионером\\". \\"Не он «завязал» со сценой - жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть\\", - поведал Сергей Горох.Сейчас, по словам помощника, певец чувствует себя, \\"насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт\\". Он сам ходит, разговаривает по мере сил.\\"У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Моисеев очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога\\", - цитирует Гороха \\"Вечерняя Москва\\". Он отметил, что многие знакомые предлагают 66-летнему певцу финансовую помощь, но тот всегда отказывается от денег.Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог не просто восстановиться, но и вернулся на сцену. При этом врачи настоятельно рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену. Но Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал. В 2015 году у него случился повторный инсульт, после которого Борис Михайлович уже не оправился. Сейчас он не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы. Говорит, так ему легче.