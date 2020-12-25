Крупнейшая нефтяная компания страны «Роснефть» в этом году открыла сразу три арктических месторождения. По мнению экспертов, новая нефтегазоносная провинция может превзойти по объему ресурсов подобные формации в других странах, в том числе такие известные, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.- Комплексная программа бурения, реализованная «Роснефтью» в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн кубометров газа и порядка 200 млн тонн нефти и конденсата, - говорится в официальном сообщении нефтяной компании.Полномасштабное освоение потенциала Карского моря началось в 2014 году. Старт проекту дал Президент России Владимир Путин. Тогда в результате бурения первой скважины «Университетская-1» компания «Роснефть» открыла одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа» (подробнее см. графику). После этого регион был признан перспективным, а его пристальное изучение продолжилось.К самостоятельному, без привлечения иностранных партнеров, бурению в Карском море «Роснефть» приступила в июле 2020 года. Итог этой деятельности - в конце этого года на государственный учет были поставлены еще два уникальных месторождения. Открытые в год 75-летия Великой Победы месторождения получили имена в честь великих полководцев - маршала Жукова и маршала Рокоссовского.- По сути, в Карском море формируется новая нефтеносная провинция, которая по ресурсам сопоставима со всеми нефтегазовыми запасами Ближнего Востока. «Роснефть» обращает особое внимание на технологичность бизнеса и экологичность. Современные технологии позволяют добывать ресурсы из Карского бассейна. Компания внедряет зеленые методы разработок, соответствуя самым передовым международным стандартам. Поэтому аналитики инвестиционных банков достаточно позитивно оценивают потенциал роста капитализации «Роснефти», - говорит Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».По его словам, на этот показатель влияет не только текущая добыча компании, но и ее обеспеченность запасами (как залог доходов в будущем). По данным «Роснефти» всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. То есть потенциал для дальнейшего роста извлекаемых запасов большой.КСТАТИПотомки Маршала Рокоссовского поблагодарили «Роснефть»Дочь прославленного полководца Константина Рокоссовского Надежда, а также его внуки и правнуки прислали в компанию письмо, где поблагодарили коллектив «Роснефти» за увековечивание имени предка.- С большой радостью узнали о присвоении имени маршала уникальному газоконденсатному месторождению в Карском море. Это высокая честь для его потомков. Мы хотели бы поблагодарить всех сотрудников «Роснефти» и подрядных организаций, причастных к этому трудовому подвигу во имя нашей Отчизны, - говорится в послании.