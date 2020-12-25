«День пяти двоек» - 22.12.2020 – миновал, а ничего страшного не произошло. В глобальном масштабе, конечно. Значит, баба Ванга ошиблась, предрекая некий катаклизм, от которого должно было бы пострадать всё человечество. Не пострадало? Ну, и славно. Не очень-то и хотелось, чтобы болгарская прорицательница оказалась права.О «секретном пророчестве», которое Вангелия Пандева Гуштерова, более известная, как «баба Ванга», якобы сделала лет эдак 40 назад, рассказал в эфире Первого канала некто Сергей Косторной - журналист, назвавший себя близким знакомым провидицы. Чуть ли не сам это пророчество – слышал. Народ, и так напряженный, напрягся еще больше. Однако пронесло. Как и на следующий день 23.12.2020, когда случилось соединение Юпитера и Сатурна, от которого тоже ждали подвоха.Ванга, кстати, ошиблась не в первый раз. Если, конечно, страшилку о пяти двойках сочинила она сама, а не кто-нибудь из её «близких знакомых». Чтобы хайпануть, выражаясь современным языком.На 2008 год у бабушки было припасено покушение на глав правительств неких четырех стран. Не сбылось. Соответственно, не выстроилась и цепочка последующих событий, протянутая Вангой. А именно: не разгорелся военный конфликт, который должен был стать следствием покушения. И главное: человечество не ввергло себя в Третью мировую войну, начало которой бабушка предрекала на ноябрь 2010 года. И в Северном полушарии не выпали радиоактивные осадки, которых она ожидала в 2011 году и предрекала, что те уничтожат там животных и растительность.Как тут не выразить еще одну большую общечеловеческую благодарность болгарской прорицательнице за её несбывшиеся предсказания?Ванга «попала в точку», заверив когда-то, что в США будет чернокожий президент. Её прогноз дважды оправдал Барак Обама. Однако из того же прогноза следовало, что после чернокожего президента, других уже не будет. Потому что Америка то ли замерзнет, то ли утонет, то ли распадется на южные и северные штаты, то ли придет в упадок в результате голодных народных бунтов. Или сгинет в разрушительном землетрясении. Или сгорит в результате массового извержения гигантских вулканов.Кстати, с недавних пор пугать соотечественников страшными катаклизмами стали уже не пророки, а серьезные американские ученые. Но пока они ошибаются вместе с Вангой. США всё еще целы, а после Обамы там успели выбрать аж двух президентов – Дональда Трампа и Джо Байдена.Из записей, которые делали за бабушкой сподвижники, известно: еще в 70-е годы прошлого века она предрекала на конец второго десятилетия нынешнего века эпидемию некого нового вирусного заболевания, которое стремительно распространится по всем континентам и унесет множество жизней - до 100 миллионов, если верить «дополнениям» этого мрачного пророчества, которые стали появляться в последнее время.Однако из тех же записей следовало, что это самое «новое вирусное заболевание» должно было начаться в Африке. А оно, как принято считать, началось в Китае.Не сбылось и предсказание, которая Ванга сделала сама себе. В начале 1996 года врачи поставили ей диагноз - «рак левой груди». Предложили операцию. Но бабушка отказалась. Врачи тогда сказали, что без операции она проживет максимум полгода. Ванга возразила: «Нет, я проживу еще три года». И, к сожалению, ошиблась. Она умерла в августе. Как и предсказали медики.Итого, пять весьма крупных ошибок, если учитывать последнюю - о пяти двойках – и считать набор предсказаний о Третьей Мировой войне за одно. Не так уж и много за многолетнюю пророческую деятельность.Пророков, которые не ошибались, нет вовсе. Где-нибудь обязательно промахнутся. Вспомнить хотя бы Мишеля Нострадама, более известного нам под именем Нострадамус. Или Павла Глобу.ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛОСамые известные сбывшиеся пророчества ВангиПрорицательница сделала минимум два важнейших предсказания, которые заставляют поверить, что дар предвидения существует.В 1980 году она сказала буквально следующее: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать».То, что тогда казалось полнейшей нелепицей, через 20 лет вдруг обрело страшный смысл. Погибла атомная подводная лодка «Курск» - тезка города, который действительно никак не мог оказаться под водой.1989 год: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой»В сентябре 2001 года после воздушной атаки террористов на США рухнули небоскребы Всемирного торгового центра, которых называли «близнецами» или «братьями». В них врезались самолеты - «птицы железные» - террористов. А куст тут при том, что по-английски это слово звучит, как Буш. То есть беда относится ко времени его президентства.КСТАТИЗа несбывшиеся пророчества дают Шнобелевские премииВ 2011 году лауреатами потешной научной премии в области математики стали несколько «пророков», в разное время предсказывавших «концы света». «Облажавшихся» отметили за то, что они «научили мир с осторожностью производить математические вычисления, а потом делать прогнозы на их основе».Шнобелевскую премию поделили: американка Дороти Мартин, предрекавшая глобальную катастрофу в 1954 году, её соотечественники Пэт Робертсон со своим концом, назначенным на 1982 год, и Элизабет Профет, уверявшая, что 1990 год станет последним, кореец Ли Янг Рим, который ошибся с 1992 годом, представительница Уганды Кредония Мверинде, напрасно пугавшая 1999 годом, и, Гарольд Кемпинг, который грозил концом света с 1994 года, потом назначил его на 21 мая 2011 года, в конце концов перенес на 21 октября 2011 года, но опять безрезультатно.До конца света, которого ожидали 22.12.2012 года – того самого – из календаря индейцев майя, оставался тогда год. Но в любом случае индейцам вряд ли бы что досталось – Шнобелевскими премиями удостаивают ныне живущих. По той же причине и Вангу уже никогда не наградят. Хотя пророчество о «страшном дне пяти двоек 22.12.2020» вполне заслуживает отдельной премии.