Исследователи из Орегонского университета (Oregon State University), ведомые Джорджем Пойнаром младшим (George Poinar Jr.) показали свою удивительную находку – цветок, который раскрыл лепестки и оттопырил тычинки 100 миллионов лет назад. Такие росли в Парке Юрского периода.Цветок крошечный – примерно 2 миллиметра в диаметре. Наверняка то далекое время были и более крупные экземпляры, но в капли янтаря они не помещались. А этот поместился. Его там и нашли – в бирманском янтаре, который добывают в шахтах Мьянмы.Цветок назвали Valviloculus pleristaminis, насчитали в нем 50 тычинок, даже определили, что при жизни он был мужского пола.Сообщение о находке появилось на сайте университета, а подробное описание цветка - в журнале Journal of the Botanical Research Institute of Texas.КСТАТИВлип, малюткаВитать среди 2-миллиметровых цветков, нюхать их мог бы крошечный динозавр, который влип в смолу, ставшую бирманским янтарем, примерно в то же время, что и цветок – 100 миллионов лет назад. Голову малютки обнаружили американские и китайские палеонтологи. Полный рост динозавра не превышал 7 миллиметров.