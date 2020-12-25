АЛИЕВ ОТВЕТИЛ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ\\"Российский лидер тепло поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и пожелал ему здоровья. Ранее в поздравительной телеграмме российский лидер отметил личный вклад Алиева в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами. И подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее развитие связей\\", - сообщает официальный сайт президента Азербайджана.\\"Весьма велик ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях\\", - говорится в телеграмме.Глава России в своем обращении отметил, что Алиев \\"по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом, а также что под его руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах\\".Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в соцсети «Инстаграм» обращение президента Азербайджана, в котором он тепло поблагодарил всех за поздравления с днем рождения, заявил об увеличении бюджета на армию в 2021 году и сделал еще ряд важных заявлений.ЕРЕВАН ПЕРЕКРЫЛИ ШЕСТВИЕМ\\"Группа оппозиционеров в четверг вечером, в час-пик, устроила шествие по центральным улицам Еревана, периодически перекрывая движение\\", - сообщает армянский \\"Спутник\\".Сотрудники полиции остановили толпу на площади Республики. Они собирались окружить здание правительства, чтобы не пустить туда машину премьера Никола Пашиняна, но часть протестующих увезли микроавтобусы и план не удался.А сам Никол Пашинян заявил, что в Карабахе \\"могут возникнуть проблемы по части двух населенных пунктов в процессе уточнения границ с Азербайджаном\\".\\"У сел Воротан и Шурнух есть определенные вопросы с границами, и они могут привести к болезненным ситуациям. Но, я хочу заверить, что правительство выступит с соответствующими компенсациями, интересы наших граждан будут полностью защищены. Возможные имущественные потери граждан будут полностью компенсированы правительством\\", - заявил Пашинян на заседании правительства.Он также отметил, что уточнения границ между Арменией и Азербайджаном \\"не являются демаркацией и речь не идет об уступке хотя бы одного миллиметра от международного признанной территории Армении\\".В это время в Москве ветеранам военной службы Армении вручили российские награды. Офицеров наградили за большой вклад в поддержание памяти о Великой Отечественной войне и общей военной истории двух стран и народов. В частности полковник в отставке Вооруженных сил Армении Карен Авакян был награжден медалью \\"За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества\\", полковники в отставке ВС Армении Симон Есаян и Михаил Степанян – медалью \\"Памяти героев Отечества\\". На вручении также присутствовал директор ДОСААФ Армении, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян.МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ НА ЧЕКУ\\"В Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулось еще 488 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 43,5 тысяч беженцев\\", - сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.В военном ведомстве отметили, что специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории. Только за сутки саперы очистили 9,5 гектаров местности и 1 километр дорог от 344 опасных предметов. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов.- Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 537 телефонных обращений, поступившихпо \\"горячей линии\\", военные медики оказали помощь 863 жителям, в том числе 110 детям, - отметил Конашенков.