Юлия Высоцкая не раз заявляла, что является сторонницей естественной красоты. Однако недавно огорошила признанием. 47-летняя жена Андрея Кончаловского отметила, что была бы не прочь воспользоваться современными средствами косметологии, чтобы выглядеть лучше.Юлия Высоцкая жалеет о том, что не сделала уколы красоты, когда съемки и мероприятия были приостановлены из-за пандемии коронавируса. \\"Я, честное слово, пожалела, что не сделала никаких шагов по улушчайзингу. Я говорю об уколах красоты и таких процедурах, для которых нужно время, чтобы прийти в себя. Я это время, наверное, упустила\\", - посетовала телеведущая в своем YouTube-шоу \\"Мне это нравится!\\".Юлия подчеркнула, что хорошо относится к ботоксу. Но есть одно \\"но\\". \\"Это хорошее средство, которое сейчас доступно, он исследован и выводится из организма. Но когда ботокс сделан неудачно - лицо не двигается, оно мертвое. Нужно, чтобы лицо осталось живым, с экспрессией. То, что у меня чрезмерно много морщин, мне, естественно, не нравится\\", - поделилась супруга Андрея Кончаловского.По ее словам, она до сих пор не знает, что сделать с лицом, чтобы оно выглядело естественным и похожим на ее прежнее. При этом главной причиной отказа от инъекций звезда называет получаемый от них эффект одутловатости.\\"Филеры мне нельзя, как и всем, у кого мелкие черты лица. Это утяжеляет черты, а в камере увеличивает еще больше. Мне страшно. Филеров я ужасно боясь. И гиалуронки боюсь ужасно. Она притягивает молекулы воды и лицо наливается, как молодильное яблочко. Мне никогда не нравилась моя налитая морда, мне нравилась моя морда с впалыми щеками\\", - откровенничает знаменитость.Она раскритиковала тех, кто в 50 лет старается походить на девушек в два раза моложе. Юлия отметила, что надо выглядеть на свой возраст, но ухоженно. Высоцкая посочувствовала актрисам, которые сделали уколы красоты и пластические операции, утратили свою индивидуальность и стали непохожими на самих себя.По словам актрисы, она заинтересована в более радикальных способах омоложения, связанных с хирургией, но только если специалист все сделает максимально аккуратно. \\"Мне больше нравится, когда лицо сухое и все подобрано. Я боюсь, что меня изуродуют, что результат мне не понравится\\", - резюмировала актриса.Отметим, артистка, чтобы поддерживать себя в форме, занимается пилатесом и обливается ледяной водой. Ни для кого не секрет, что она регулярно и подолгу голодает, а также нагружает себя йогой по утрам и многокилометровыми спортивными прогулками с мужем. Она не раз признавалась, что боится стареть. Спит актриса только в прохладном помещении.