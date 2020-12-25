Киностудия «Союзмультфильм» презентует обновленный мультфильм о приключениях Чебурашка и Крокодила Гены на онлайн-платформе START накануне Нового года — 31 декабря.Музыкальный 3D-мультфильм получил название «Чебурашка. Секрет праздника», его выложат на видеосервисе рано утром.- Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений, - подчеркивает глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. - При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы – такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным.«КП» ранее сообщала, что озвучить любимых с детства героев согласились Леонид Ярмольник (Гена) и Анжелика Варум (Чебурашка). Финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.- Чебурашка — с детства любимый герой нескольких поколений, он без труда собирает за просмотром всю семью, вызывая интерес не только у детей, - считает гендиректор START Юлия Миндубаева. — Мультфильм неизменно очаровывает и взрослых своей добротой, прекрасным юмором, возможностью поностальгировать. Мы хотим, чтобы в этот Новый год семьи объединились у экрана и познакомились с новым эпизодом мультфильма, причем не только в России: наши соотечественники по всему миру смогут увидеть приключения любимого героя.Сюжет мультфильма не раскрывается, но известно что по сюжету главные герои столкнутся с проделками старухи Шапокляк.- Секрет любого праздника — это наличие рядом родных и близких твоему сердцу людей, - уверена Анжелика Варум. - Все прочее не так уж существенно. Что-либо планировать в этом году дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном — на любимых и родных. Желаю всем нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» и будьте счастливы в Новом году!«Чебурашка. Секрет праздника, START, 31 декабря, утро