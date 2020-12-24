В российском ММА снова скандал и драка. Во время турнира АМС Fight Nights после одного из боев в клетку зашел известный боец ММА Владимир Минеев. Он отобрал у одного из спортсменов микрофон и вызвал на бой своего давнего соперника Магомеда Исмаилова. Тот тут же появился рядом с Минеевым, и началась потасовка. В клетку стали прыгать другие зрители, прибежал ОМОН и все вместе растащили двух бойцов. Шок! Скандал! И ужас! Но есть версия, что все это часть одного шоу. А драка – это способ поднять интерес и цену долгожданного боя Минеев – Исмаилов.В доказательство этой версии в сети появилось любопытное видео. На нем видно, как незадолго до драки вроде бы непримиримые враги Исмаилов и Минеев о чем то мирно разговаривают, кивают, жмут друг другу руки и расходятся. А через полчаса начинается то самое шоу, которое сейчас обсуждают все болельщики. Ну чем не крутое промо будущего поединка?Но даже если это трюк, направленный на раскрутку боя, в этом нет ничего плохого. В ММА и боксе давно уже трешток – это часть процесса. Соперники осыпают друг друга оскорблениями и провокациями. А все для того, чтобы показать: грядущий бой – это нечто личное. Так лучше раскупаются билеты, и повышаются гонорары. Исмаилов и Минеев – люди с мозгами, и они склонны устраивать шоу. Благо с актерскими данными тоже все в порядке – оба снимались в кино.А история противостояния Исмаилов – Минеев перспективна с точки зрения шоу. Она берет начало в 2017 году. Тогда Владимир после одной из своих побед взял в руки микрофон и вызвал на бой Магу. Тот ответил в соцсетях, и понесся один из самых мощных трештоков в российском ММА. В 2018-м они наконец встретились в клетке. И была зафиксирована ничья.На этом все не закончилось. То Исмаилов вызывал на бой Минеева, а тот не шел в клетку. Потом они поменялись ролями. Они поддевали друг друга, иногда оскорбляли, а потом и мирились. Но все тщетно – хороших денег за их потенциальное месилово в клетке никто не давал.О каких суммах идет речь? Владимир говорил, что готов драться с Магой за 15 млн рублей. Исмаилов просил гонорар в 30 млн. И теперь даже интересно, найдут ли продюсеры после такой показательной потасовки такие сумм, чтобы организовать главный бой российского ММА.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБойцы ММА Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на турнире в МосквеБольшой турнир по боям без правил на западе Москвы был прерван массовой дракой с участием спортсменов и зрителей. В спорткомплексе «Баскет Холл» проходит Fight Nights Winter Cup - рейтинговые соревнования с известными бойцами (подробности)