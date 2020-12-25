Альберт Филозов последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался 11 апреля 2016 года. При этом мало кто знает, что третья жена буквально выставила за дверь умирающую звезды фильмов \\"Мэри Поппинс, до свидания\\", \\"Вам и не снилось\\", \\"Тегеран-43\\" и \\"Человек с бульвара Капуцинов\\". И по сей день не удосужилась поставить знаменитому супругу памятник на могилу.Альберт Филозов был женат трижды. Так случилось, что последние месяцы своей жизни умирающий от рака актер доживал у сына Андрея от второй супруги Аллы. С раком предстательной железы артист мужественно сражался пять лет. Он работал буквально до самой смерти. Последний раз вышел на сцену в ночь на 27 марта. Говорил: \\"Я умру на сцене\\".Когда врачи выяснили, что метастазы распространились по всему телу актера и лечение уже не имеет смысла, его третья супруга Наталья заявила: \\"Я этого не вынесу\\". И не пустила мужа домой, пишет \\"Экспресс газета\\". Самого артиста врачи пытались приободрить. При выписке сказали, что скоро с ним увидятся на курсе химиотерапии. На что Альберт Леонидович с горькой усмешкой ответил: \\"Очень позитивно: говорить умирающему, мол, скоро увидимся\\".Угасающего Филозова приютил сын, на руках у которого он и скончался. Хотя Андрей и держал обиду на отца, потому что тот когда-то ушел от его мамы к молоденькой администраторше киностудии, но не отходил от отца в его последние дни. \\"Была нелепая, дикая ситуация, когда выяснилось, что из больницы Альберту Леонидовичу некуда ехать, - рассказывали коллеги Филозова. - Домой его не пускала жена. Две его дочери устранились. Он стоял на пороге больницы растерянный. Хорошо, что у него есть еще старший сын от первого брака, с которым он, правда, почти не общался. Тем не менее сын принял его безоговорочно, обеспечил уход. В результате, Филозов умирал не в своем доме, а в квартире второй жены, с которой давно был в разводе. На руках сына...\\".После смерти Альберта Леонидовича его трехкомнатная квартира и дача достались вдове и дочкам. Анастасия родилась в 1994 году, а Анна - в 1998-м. Про свою семью - жену и дочек - Филозов всегда говорил: \\"Мои девочки\\". Они были для него самыми дорогими на свете людьми.Похоронили звезду театра и кино 13 апреля на Ваганьковском кладбище на участке № 43. Могила знаменитого артиста до сих пор представляет из себя печальное зрелище. На ней стоит лишь потускневший от времени крест с прикрепленной табличкой и небольшой иконкой. Когда там появится памятник, никто из окружения покойного не знает. Жена, получившая наследство, не сильно торопится. \\"Когда видим сиротскую могилу Альберта Леонидовича, сердце кровью обливается. Даже не верится, что здесь покоится знаменитый человек\\", - вздыхают оторопевшие сотрудники элитного погоста.На счету Филозова - более 100 ролей. Последнюю он исполнил в картине \\"Елки 1914\\".