Дом престарелых Фонда Мартино Занчи в городе Альцано-Ломбардо, который располагается на севере Италии, одним из первых в Италии перешел в режим самоизоляции из-за коронавирусной пандемии. Он закрыл свои двери еще 23 февраля, когда в соседнюю больницу поступил первый заболевший.И вот в канун католического Рождества пожилых людей в их доме навестили волонтеры, работавшие по программе «Внуки Санты».Жительница дома 81-летняя Селестина Комотти не поверила, когда один из сотрудников зачитал вслух рождественское поздравление от ее семьи, с которой она не виделась уже больше полугода. Родные Селестины записали видеообращение и пожелали ей крепкого здоровья, выразив надежду на скорую встречу. Увидев родные лица, пожилая женщина расплакалась.Ровесник Селестины, 81-летний Тами Пальмиро, тоже не смог сдержать слез, когда получил от благотворителей бейсболку с названием любимой футбольной команды. Пальмиро – бывший футболист команды из Бергамо. Сейчас он смотрит матчи по телевизору, а в молодости сам бегал по полю и забивал голы.Таких подарков по всей Италии «Внуки Санты» вручил уже более тысячи.- Мы хотим не столько подарить людям что-то приятное, сколько дать им понять, что они не одни, - рассказывает проекта «Внуки Санты» Микела Валле. – Надеемся, что скоро пандемия закончится, и все они смогут встретиться с родными, а пока им помогаем мы.Одна из «внучек» Санты, Илария Сакко, говорит, что записалась в добровольцы программы, потому что в этом году не смогла поехать домой в Калифорнию на Рождество, чтобы поздравить своих родных.- Пусть я не могу поздравить своих родных, зато я подарю радость всем этим людям, - говорит девушка.