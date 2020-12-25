Новый штамм коронавируса, отличный от британского и южноафриканского, идентифицирован в Нигерии.Высокопоставленные чиновники нигерийского минздрава говорят, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять его силу и опасность. Пока лишь с уверенностью можно сказать, что речь идет о мутации, которая отличается от британской и южноафриканской версий COVID-19.Эта новость усиливает всеобщую тревогу по поводу коронавируса и его способностей мутировать. И если супервирулентность и тяжесть последствий от инфицирования нигерийским штаммом будет подтверждена, то мир вновь вернется к всеобщему локдауну.Новый штамм был выделен в анализах двух пациентов, заболевших COVID-19 в нигерийской провинции Осун. Анализы были взяты 3 августа и 9 октября.В целом в Африке ситуация с распространением коронавируса остается тяжелой. Во многом по причине силы выявленной недавно мутации COVID-19 в Южно-Африканской республике. За последние сутки там было подтверждено 14000 новых случаев заражением коронавируса – рекорд с начала пандемии.А целом на африканском континенте подтверждено 2,5. млн. случаев заражения (3,3 % от мировых). Рост заболеваемости за последнюю неделю вырос на 10,9%, в т.ч. на 52% в Нигерии и на 40% в ЮАР.