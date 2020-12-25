Некоторое время назад первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев предрек коллапс на Международной космической станции, он может произойти из-за лавинообразного выхода из строя различных систем и приборов. В качестве даты, после которой начнется необратимый рост аварийности представитель “Энергии” называл 2025 год. Но сразу после выступления Владимира Соловьева на на заседании Совета РАН по пилотируемой космонавтике на орбите произошло ЧП из числа предсказанных - в российском сегменте МКС вышла из строя система подачи кислорода.Насколько оправданы прогнозы относительно того что станция технически “устала”? Об этом “Комсомолке” рассказал Натан Эйсмонт, доцент Базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ (вуз - участник Проекта 5-100, это программа повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов).- Проблемы, связанные с утечкой воздуха, которые возникли на МКС, пока не приводят к критической ситуации, - пояснил Натан Андреевич. - На сегодня первоочередная задача - это установить место утечки. Пока оно не обнаружено. Нет подтверждения, что этим местом является упоминавшаяся ранее трещина (ее размеры 1 мм на 3 см, трещину нашли в октябре смекалистые космонавты Иванишин и Вагнер, которые вычислили место утечки рассыпав воздухе чаинки из пакета - Ред). С самой трещиной тоже не все ясно, поскольку непонятны причины её появления. Рассматривать её, как усталостную, практически наверняка ошибочно, поскольку материала используемый в месте \\"трещины\\" высокопластичный. На наш взгляд, оптимальным подходом был бы полномасштабный анализ наблюдаемой утечки с привлечением соответствующих специалистов и приборов. Строить прогнозы по поводу увеличения (или не увеличения) размеров трещины на МКС правильнее всего было бы после проведения упомянутых выше работ. Хотя наше мнение, скорее, оптимистическое.Что касается вопроса о необходимости завершить эксплуатацию МКС как исчерпавшую свой ресурс, и начать строительство новой орбитальной станции - нам такой подход кажется, мягко говоря, нецелесообразным. Ссылки на износ МКС выглядят неубедительными, поскольку есть много примеров эксплуатации космической техники в течение значительно более длительных сроков (телескоп “Хаббл”, “Войяджеры” и т.д.). Тем более, что есть возможность проведения регламентных работ на МКС (чего нет на упомянутых аппаратах). Электроника на МКС периодически проходит проверки, и отдельные блоки периодически заменяются, что позволяет с течением времени поддерживать работу аппаратуры на требуемом уровне надёжности. Выделить какие-то отдельные блоки по надёжности довольно трудно: они все необходимого уровня надёжности и имеют многократное резервирование.Кстати, и другие составляющие систем МКС (двигатели, например) имеют запас прочности. Тут возникали выражения \\"станция старая и подошла к порогу, когда всё начнёт сыпаться\\". Эту оценку следует отнести к числу \\"кухонных\\", рассчитанных на неподготовленную публику.