Скандальный инцидент, переросший в уголовное дело, обрастает подробностями. Накануне владелец ночного клуба в Калининграде Владимир Семёнов рассказал СМИ свою версию событий месячной давности. Со слов бизнесмена, которого обвиняют в избиении Павла Прилучного, выходит, что актер явился в заведение под градусом и сам затеял драку, желая побоксировать.- Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь. Видя, что его не остановить, я предложил ему надеть боксерские перчатки, но он не захотел, сказал: «Давай, как на улице», - оправдался Семёнов. - Я не собирался с ним драться, но Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Когда он в очередной раз попытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и в ответ ударил правой рукой. Он пошатнулся и, потеряв равновесие, упал на пол...Таким образом, к травмам на лице актёра привёл якобы один-единственный удар, но подтвердить или опровергнуть эти заявления невозможно: в зале для единоборств, где схлестнулись соперники, нет камер видеонаблюдения.Однако, такая версия событий не устроила Павла Прилучного. Актер, уклонявшийся от любых комментариев о ЧП, решил прервать молчание. Короткое заявление появилось на его странице в Инстаграме.- Я не готов каждый раз комментировать странную информацию о себе, тем более, что этой ситуацией занимаются соответствующие органы - на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного. В общем, по серьезному, - напомнил оскорбленный артист. - Но желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты, можно понять. Подобные интервью и другие «специальные расследования» вряд ли закончатся, поэтому я все-таки продолжу свой плотный рабочий график и перестану отвлекаться на подобные вбросы.Предновогодний график у Прилучного действительно плотный: съёмки в сериале, спектакли. В одном из них - «Косметика врага» - артист играет со своей новой девушкой Мирославой Карпович. Во время недавних гастролей в Воронеже пара продемонстрировала зрителям чувственный танец, не оставив у зала сомнений в искренности их романа. Тогда, к слову, театралы не заметили на лице у актёра никаких следов драки, хотя после серьёзных травм Павлу пришлось даже делать операцию.Напомним, в конце ноября после съёмок в Калининграде Прилучный вернулся в Москву и сразу обратился в больницу. Тогда-то и выяснилось, что на звезду «Мажора» напали в ночном клубе. Полиция возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», сам потерпевший уже дал показания. Если вина Владимира Семенова будет доказана, ему грозит до трёх лет за решёткой.