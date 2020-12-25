То, что Крым оказался в «сухой блокаде» со стороны Украины, знают все. Киев еще шесть лет назад перекрыл Северо-Крымский канал, который подавал воду из Днепра. Этот канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. А сухое лето-2020 обострило это проблему для Крыма. Сейчас вода в городах на полуострове подается по часам.Но стоило главе Крыма Сергею Аксенову заявить, что найдена фирма-подрядчик, которая уже в январе начнет в на полуострове строительство опреснительных станций, как в Киеве разразились угрозами.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев не даст Крыму шанса обеспечить себя водой.- Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды, - сказал Кулебав эфире телеканала \\"Украина 24». - Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект.То есть, мало того, что Украина перекрыла Крыму воду из Днепра. Украинские власти еще и плющит от того, что непокорный полуостров решил не страдать и не ползти к Киеву на коленях с просьбой вернуть воду, а нашел способ добывать ее на месте.Заявление киевского министра уже прокомментировали в Госдуме России.- Это же надо так ненавидеть людей! - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся. В свое время они говорили, что и Крымский мост не будет построен и туристов в Крыму не будет. Их очередной иллюзии также предстоит развеяться.«Комсомольская правда» дозвонилась до бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, живущего сейчас в Крыму. И вот что он сказал, зная обстановку на месте:- Надежды на подачу воды у нас тут связаны не с тем, откроет ли Украина Северо-Крымский канал, а с действиями России. Никто не надеется на Киев. Людей больше волнует, что заявил Путин. Что сделал Хуснуллин. Что предпринял Козак. Или Аксенов. А заявления украинских деятелей не тревожат — за ними нет действий, - сказал Царев. - Даже если б Украина решила продавать России электроэнергию, в Крыму это уже никому не нужно. После того, как Киев устроил нам энергоблокаду, сюда запустили энергомост из России, а потом построили свои электростанции. То же и с водой — Киев «созреет» до поставок воды по каналу, когда они будут уже без надобности.