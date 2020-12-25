- ...Сергей Вадимович, «Комсомолка» на Большой пресс-конференции задавала президенту вопрос о том, есть ли программа борьбы с бедностью, с нищетой, потому что ухудшилось материальное положение людей в связи с пандемией. И вот прошло несколько дней, и Кабинет министров принял решение потратить более 15 триллионов рублей для снижения уровня бедности в стране. Это просто совпадение какое-то, как вы считаете?- Ну, я думаю, «Комсомолка» поставила правильный «диагноз», но правительство прекрасно это понимало и видело, какая ситуация сложилась в стране в течение года.Она, кстати, везде, во всех странах. Поэтому, я думаю, вы молодцы, что реально оцениваете обстановку.А правительство (в первую очередь, конечно, президент, он поручение дал) – тоже молодцы.Я замечу, у нас такого в истории страны не было, чтобы такая сумма (это практически годовой бюджет страны) выделялась... на помощь беднейшим слоям населения. Это очень серьезно.Важно, чтобы все было потрачено эффективно и дошло до тех людей, кто в этом нуждается. Я надеюсь, что Счетная палата посмотрит.- Общий объем – 15,3 триллиона рублей. Это на 19-24-й годы, я так понял.- Да. Но в любом случае это очень серьезная сумма.- Называются и такие-то цифры: 89% - это финансирование мероприятий, связанных с национальными целями по росту различных доходов и снижению уровня бедности. И 26,6 % – это на все федеральные проекты и госпрограммы. Как вы считаете, эти пропорции правильные, справедливые, именно такие нужны, на ваш взгляд?- Я думаю, те, кто эти пропорции определял, все посчитали. Мы с вами не можем оценивать прямо влет, что называется. Прежде чем выделять такие суммы, делается серьезный анализ, расчеты.Вопрос другой, еще раз говорю. Надо будет потом внимательно посмотреть, чтобы все это было эффективно потрачено.- Еще один момент. Там отмечается, что выделение дополнительных денежных пособий семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 и росту реально располагаемых доходов на 0,82. Как вам эти цифры (я к вам как к экс-премьеру, бывшему председателю Счетной палаты обращаюсь)...- По-моему, все правильно.- И не могу не вспомнить, что на Госсовете, который был совмещен с Советом по стратегическому планированию, прозвучали такие цифры (в принципе вы об этом тоже раньше говорили). Владимир Путин сказал, что пора страну вытаскивать из трущоб…- Из аварийного жилья.- Да. Он прямо так и сказал: из трущоб.- Правильно сказал. Чем мы и занимаемся, как ты знаешь. Важно, чтобы реализации этой программы никто не мешал. Мы ее выполним.- А что, вам с Константином Цициным, гендиректором Фонда ЖКХ, кто-то мешает?- Дело даже не в том, что кто-то мешает. Сейчас ведь идет реконструкция разных фондов, институтов развития. Важно, чтобы это была не самоцель, а реализация задачи, которую поставил президент. Вот что я имею в виду.- И еще из уст президента прозвучала такая цифра. Вы с Константином Цициным мне не раз говорили, что регионы и Фонд ЖКХ перевыполняют планы, на год их опережают и так далее. А президент сказал, что только 56 регионов выполнили за 2020 год свои программы по переселению людей из ветхого жилья. Как вы это прокомментируете?- Во-первых, год еще не закончился. Скорее всего, только 4 региона не выполнят программу, а может быть, даже 2.- Вы не будете сейчас их называть?- Нет. Подождем конца года. Все расчеты пойдут после январских праздников. Тогда уже будет ясная картина. У нас пока планы не выполняют Крым и Тува.- Я тогда могу предположить, что вы с Цициным туда полетите и будете все это дело «подстегивать».- Мы там уже несколько раз бывали. А Крым только что заслушали на Наблюдательном совете, докладывал сам глава республики Аксенов. И дал слово, что он берет под личный контроль все эти вопросы. Там наказаны чиновники у него, поснимал многих, но работа пока ведется не очень высокими темпами, к сожалению.- У вас всегда где-то близко (на краю стола либо в голове) цифры, сколько россиян все-таки переселились в 20-м году в нормальное жилье.- Год еще не закончился, давайте подождем. Ну, порядка 70 тысяч в итоге будет.- Это нормально?- Это хорошо.- То есть у страны, у правительства хватит сил и бедность победить, с ней успешно бороться, и из трущоб народ вытащить?- Скорее всего, успешно бороться. Насчет «победить» - это вопрос непростой.Вы знаете, что президент обозначил сроки, когда мы должны до 5% сократить. Но это только до 5% - тоже много, это несколько миллионов человек.- До 5 процентов - что это, уровень бедности?- Бедность...