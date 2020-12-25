Одно «но». Когда ночью выпадает свежий снег и покрывает сугробами весь двор, дорожки и машину – все это приходится расчищать перед работой, чтобы оно не успело заледенеть и стать огромной проблемой.Хорошо, что сейчас уже есть техника, благодаря которой не приходится надрывать спину и самостоятельно расчищать снежные завалы обычной лопатой. Это снегоуборщик – машина, механизм которой собирает снег внутри, а затем выбрасывает его в определенном направлении под действием мощной воздушной струи.Существует три вида снегоуборщиков, главным отличием которых является тип питания: бензиновый, электрический и аккумуляторный. Последние считаются наиболее современным и комфортным вариантом для частных пользователей.Сергей Евпряков – тренер по продукту бренда Greenworks – объяснил нам основные преимущества аккумуляторной снегоуборочной машины:- простота обслуживания: вы можете взять инструмент, который хранился без использования всю зиму, и тут же пустить его в дело без замены масла, свечей и фильтров;- производительность и экологичность техники: её мощность точно такая же, как у бензиновых аналогов, но снегоуборщик реализован в более легком корпусе, и можно наслаждаться свежим воздухом без выхлопных газов;- низкий уровень шума: можно расчистить двор перед прогулкой с собакой, не боясь разбудить близких оглушительным тарахтением агрегата;- высокая мобильность: за счет отсутствия кабеля питания аккумуляторная техника не ограничена в действии, и вы сможете добраться до уголков вашего участка;- универсальность аккумуляторов Greenworks: при покупке одной единицы техники с аккумулятором и зарядным устройством вы можете существенно экономить средства при последующих покупках и приобрести только новую технику из одноименной линейки (для аккумулятора 40В – это линейка 40В).Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks 40V GD40ST – главный помощник для любой семьи. Ширина захвата снега у этой модели – 51 см, а глубина до 25 см. Шнек сделан из специального мягкого, но прочного пластика, который позволяет хорошо захватывать снег и при уборке не царапать и не повреждать декоративные покрытия. Снегоуборщик модели GD40ST выбрасывает снег на расстояние до 6 метров, направление и высоту выброса снега можно регулировать.Если нужна модель полегче, чтобы её смогли использовать даже подросток или пожилой человек, то стоит обратить внимание на снегоуборочную лопату весом всего 7 кг – снегоуборщик аккумуляторный Greenworks 40V GD40SS. Благодаря шнеку, снег не приходится откидывать вручную. Достаточно вести лопату вперед, а шнек, приводимый в действие двигателем, отбросит снег на расстояние до 6 м. За один проход аппарат расчищает тропинку шириной 30 см.Эти модели отличаются преимущественно тем, какой снег они способны убрать. Снегоуборочная лопата Greenworks модели 40V GD40SS с лёгкостью справится с небольшим слоем свежего снега и даже возьмёт среднего размера сугробы. Снегоуборщику побольше – Greenworks 40V GD40ST – нипочём снежные завалы, а благодаря бесщёточному двигателю DigiPro ещё и снижаются рабочая тряска и нагрузка на руки.Не нужно бояться – работы аккумулятора с емкостью 4 А*ч хватит на час автономной работы снегоуборщика, и вы сможете расчистить и место перед гаражом, и дорожки, и практически всю территорию участка.Проведем этот снежный сезон с удовольствием!Реклама