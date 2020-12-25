30-летний Елисей Полищук недавно оказался в больнице. Мужчину доставили туда из коттеджа на Рублёвке, где он и проживает. Медики диагностировали у Елисея черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Врачам бывший участник шоу \\"Дом-2\\" рассказал, что человека, который ему причинил побои, он знает, это был режиссёр проекта, в котором он снимался. Писать на обидчика заявление Елисей отказался, но медики были обязаны сообщить о подобных травмах в полицию.— В ЦРБ города Одинцово обратился 30-летний мужчина с телесными повреждениями, пояснил, что травмы ему нанёс известный ему человек, ударив головой в нос, — сообщил источник kp.ruМы связались с Елисеем, чтобы узнать как всё произошло.— Мы снимали новый проект о том, как избегать конфликтов. Комично, что именно там мне сломали нос ни за что. На меня набросился режиссёр. Я пытался его остановить и сам пальцем его не тронул, а он продолжал наносить удары, 20 или даже 30 раз меня ударил, выбил колено, и почти руку сломал. — вспоминает Елисей.Молодой человек утверждает, что причиной нападения стала зависть к успеху экс-участника \\"Дома-2\\", по его словам, обидчик сам в этом в результате признался.— Самое странное, что мы с ним до этого случая душевно общались. Но после этого случая, я отказался продолжать работу над проектом и с этим человеком тоже, — говорит молодой человек.Елисей Полищук пришел на проект \\"Дом-2\\" двадцатого октября 2016 года, где сразу обратил внимание на Сашу Перетятко. Но строить любовь стал с другой девушкой — Надеждой Соколовской, молодые люди вскоре объявили себя парой. Через какое-то время другие участники проекта стали сомневаться в искренности их чувств, а Елисея заподозрили в любви к мужчинам. Но Надежда всё отрицала, несмотря на это, их союз долго не просуществовал, и Елисей вновь отправился на поиски любви. На этот раз на \\"Каникулы в Мексике\\", там его с радостью встретили сразу две девушки: Ника Шукурова и Ксения Кижаева. С Никой у молодого человека завязались отношения, но пара рассталась. Также молодому человеку приписывают роман с бывшей участницей \\"Дома-2\\" и ведущей Алёной Водонаевой.