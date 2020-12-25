Государство будет сокращать финансирование профессиональных спортивных клубов. Речь прежде всего идет о футболе, хоккее и баскетболе. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, отвечая на вопрос КП на итоговой пресс-конференции.«Мы живем в едином обществе, но это повод менеджменту клубов задуматься. Нужно понимать, какая жизнь в регионах, какой уровень заработных плат там. Профессиональный спорт не должен быть фактором, из-за которого возникала бы напряженность. Когда мы видим высокие зарплаты спортсменов, агентов надо подумать о моделях развития профспорта», - заявил министр.При этом Олег Матыцин дал понять, что снижение госфинансирования не будет резким. И объяснил, почему нельзя сразу обрубить бюджетные деньги. «Акцент должен делаться на развитие массового спорта, детского спорта, строительство объектов. Но профспорт является важной частью системы спорта в стране. Когда мы видим игру команд, являющихся системообразующими для региона, конечно, государство должно построить такую некую систему отношений. Речь не идет о том, чтобы в одночасье прекратить это финансирование. Речь идет о том, чтобы через систему налогообложения и законопроектов выстроить систему», - рассказал министр спорта. И добавил, что уже начат диалог с футбольными, хоккейными и баскетбольными клубами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинспорта: государство урежет расходы на лиги и клубыПри этом национальные сборные будут финансировать как раньше, заявил глава ведомства (подробности).