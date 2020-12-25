Для компаний «Группы ГАЗ» 2020-й – не только год преодоления последствий пандемии и санкций США. Это одна из ключевых вех в истории предприятия. Ровно два десятилетия назад автозавод, который к тому времени находился в глубоком упадке, приобрел промышленник Олег Дерипаска. Гарантировало это успех? Вовсе нет. Тогда в частные руки переходило много государственной собственности, которая так в последствии и не вышла из упадочного состояния, а многие промышленные предприятия были вовсе закрыты. Олегу Дерипаске удалось не просто спасти предприятие от полного развала (а это было вполне реально!), но и вывести машиностроительный комплекс на новый уровень развития – в лидеры отечественного автомобилестроения.ДОРОГОЙ КАЙДЗЕНАИстория показывает, что у Олега Дерипаски не было волшебной кнопки, которая позволила моментально изменить к лучшему жизнь Горьковского автозавода. Это была дорога эволюций, на которой находящемуся за «рулем» предприятия промышленнику пришлось столкнуться со многими трудностями, которые многим тогда казались непреодолимыми.Коротко вспомним хронологию развития предприятия.Итак, в 2003 году новый собственник ГАЗа внедряет на заводе японскую производственную систему, основанную на философии постоянных улучшений. Реформа принесли ошеломительный эффект: производительность труда возрастает в четыре раза! Еще через два года создается холдинг «Группа ГАЗ», в который входят отечественные предприятия по выпуску легких коммерческих автомобилей, автобусов, грузовиков, строительно-дорожной техники, двигателей и автокомпонентов.В 2007 группа компаний первой из отечественных предприятий начинает серийное производство автобусов, работающих на газовом топливе. Олег Дерипаска не жалеет инвестиций в образование персонала: на базе Горьковского автозавода создается корпоративный университет «Группы ГАЗ», разработаны уникальные учебные программы и тренинги по повышению квалификации персонала. На предприятии внедряется современная система качества, а в 2010 году начинается выпуск модернизированной линейки автомобилей «Газель Бизнес».Причем, бизнесмен использует не только построенные еще во времена СССР мощности, но и создает новые. В 2011 году в Ярославле «с нуля» построен завод по выпуску дизельных двигателей ЯМЗ-530, также вошедший в «Группу ГАЗ». Это самое современное предприятие по производству двигателей для коммерческого транспорта в Восточной Европе. Уровень автоматизации нового завода составляет 90%. На следующий год ГАЗ локализует производство компонентов в сотрудничестве с международными партнерами. И строит современные сварочные и окрасочные комплексы, чтобы выпускать на них новые разработки легких коммерческих автомобилей ГАЗа.БЕСПИЛОТНИК НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕВы заметили, что ГАЗ напоминает маховик, который с каждым годом раскручивается все мощнее? Следующее десятилетие прошло еще в большем темпе. Олег Дерипаска модернизировал производственные мощности. Открывал производство автомобиля нового поколения «Газель NEXT», который был признан лучшим коммерческим автомобилем в России. Запускал сборку машин Volkswagen и Daimler. Вкладывал инвестиции в создание современных компонентов.В результате компания представила на выставке Comtrans-2019 новое революционное транспортное средство «Газель NN» с интеллектуальными помощниками водителю. Это автомобиль будущего, которые уже превращается в партнера, полноценного участника дорожного движения - видит дорожную ситуацию, анализирует ее и взаимодействует с человеком за рулем. А в сентябре 2020-ого года компания представил первые предсерийные модели лёгкого коммерческого автомобиля на электрической тяге GAZelle e-NN. Эксперты признают, что это важный этап технологического развития не только компании, но и для отрасли в целом. Шаг к созданию транспорта с элементами автономного управления и беспилотных автомобилей.КАЧЕСТВО, ВОЗВЕДЕННОЕ В КУЛЬТРазумеется, изменилась жизнь и на самом заводе.20 лет назад Горьковский автозавод состоял из разрозненных предприятий на грани банкротства. Денег не было не только на развитие, но и на расчеты с партнерами. Продукция автозавода не выдерживала конкуренции с иномарками, хлынувшими в страну. Сейчас ситуация обратная. Автозавод стал современным инженерно-промышленным холдингом. В развитие предприятие вложено более 2 млрд долларов, создан новый модельный ряд машин и автобусов. По соотношению цены и качества они успешно конкурируют с зарубежными аналогами: в жесткой конкуренции «Группа ГАЗ» завоевала около 80% отечественного рынка автобусов и половину рынка легких коммерческих автомобилей.Развитие технологий и компетенций – главная цель нынешнего ГАЗа. На ключевых участках производства автоматизация достигает 80 процентного уровня (в 90-е годы ее практически не существовало). Для понимания: на новейших сварочных линиях уровень погрешности составляет не более двух сотых миллиметра. И если 20 лет назад лишь 2% автомобилей сдавались с первого предъявления, а остальные прямо с конвейера отправлялись в ремонт для доводки, то сейчас 95% новых машин, пройдя жесткую проверку на качество, сразу отгружаются дилерам и клиентам.Причем, нельзя сказать, что «капиталист» Дерипаска порезал социальные программы на предприятии (а такие опасения 20 лет назад были). Нет, наоборот — не только сохранил, но и сделал их более адресными, с учетом нужд сотрудников в качественном медицинском обеспечении, семейном отдыхе, образовательных программах. В Корпоративном университете работники обучаются по 480 программам (его аналог был и раньше – с 1978 года, но масштаб задач просто не сопоставим). Руководство компании ежегодно тратит около 1 млрд рублей на социальные программы. Работники предприятия активно участвуют в волонтерских проектах. Что-то не устраивает? Можешь свою позицию донести до руководства: регулярно сотрудников опрашивают на удовлетворенность работой. Именно на основе пожеланий персонала в компании внедряется около 900 мер по улучшению условий труда ежегодно.