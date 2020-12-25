План мероприятий председательства России в Шанхайской организации сотрудничества и в объединении БРИКС предусматривал проведение встреч и заседаний на различных уровнях по линии федеральных органов исполнительной власти. Почти 200 мероприятий прошли в российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Челябинске, Саранске, Ульяновске, а также за рубежом: в Китае, США, странах СНГ. В заседаниях приняли участие представители правительств, ведомств, парламентов, деловых и общественных структур, а порядка 50 мероприятий состоялись на высоком – министерском уровне.- 2020 год ставил перед нами уникальные и нестандартные задачи, но в связи с пандемией коронавируса мы вынуждены были пересмотреть подход к плану мероприятий и создавать новые форматы их проведения, – комментирует итоги года советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков, – тем ценнее подтвердить, что межгосударственное сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС продолжило активно развиваться по всем ключевым направлениям: и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере. Россия успешно справилась с новыми вызовами, это отметили и государства-участники, которые дали высокую оценку председательству нашей страны в ШОС и БРИКС.В год российского председательства было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ.По итогам XII саммита БРИКС принята Московская декларация, в которой отражены консолидированные подходы государств «пятерки» к дальнейшему развитию объединения, а также Стратегия экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года и Антитеррористическая стратегия БРИКС. Также в 2020 году официально начал свою деятельность Женский деловой альянс БРИКС, впервые проведена встреча министров спорта стран БРИКС, на которой согласован Меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры.Особое внимание в текущем году было уделено координации вопросов здравоохранения и совместной борьбы с инфекционными заболеваниями. В ходе совещания министров здравоохранения стран БРИКС был представлен «Обзор передовых мер, предпринимаемых странами по противодействию распространению COVID-19», который был согласован и одобрен всеми министрами. При этом было принято совместное решение презентовать данный «Обзор передовых мер» и на других международных площадках, таких как ООН, ВОЗ и т. д. как пример эффективных передовых усилий, предпринимаемых БРИКС.2020 год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Символично, что в параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты из стран ШОС и БРИКС.В 2021 году председательство в Шанхайской организации сотрудничества приняла Республика Таджикистан, а председательство в БРИКС – Индия.Оператором по организации мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и в объединении БРИКС выступал Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента России.