В 1987 году Майкл Джексон заплатил за эту недвижимость около $20 миллионов.Бывшее поместье поп-короля, которое он назвал «Неверленд» в честь сказочного острова из историй о Питере Пене, продано миллиардеру Рону Берклу за $22 миллиона. Беркл – бывший партнер Майкла Джексона и соучредитель инвестиционной компании Yucaipa Companies.Особняк, расположенный недалеко от Санта-Барбары в Калифорнии, не могли продать в течение нескольких лет. Его выставили на продажу в 2015 году за $100 миллионов. Затем стоимость жилья постоянно снижали.Поместье прославилось тем, что певец превратил его в парк аттракционов, установив в нем игрушечную железную дорогу, колесо обозрения и карусели. На территории также находился мини-зоопарк, в котором жили слон и обезьяны.Всего же на территории поместья около 22 разных постройки: бассейн, беседка, баскетбольная площадка, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.Главной является особняк в нормандском стиле площадью 12 тыс. кв. метров.В этом поместье Майкл Джексон прожил около 20 лет. Но за год до смерти, в 2008 году, он продал его из-за финансовых проблем.После смерти Джексона особняк переименовали, а парк развлечений снесли.