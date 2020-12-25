- Все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на этот период, выполнены. В этом году боевые возможности Вооруженных Сил выросли на 13%. Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы - прим.Ред.) гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание, - поблагодарил личный состав за профессионализм и четкую работу на расширенном итоговом заседании Коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу.Министр отметил, что доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%. Повысилась и готовность Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом свидетельствуют результаты двух внезапных комплексных проверок, а также более 18-ти с половиной тысяч учений и тренировок.Глава военного ведомства напомнил масштабные стратегические командно-штабное учение «Кавказ-2020» с участием пяти иностранных государств. Говорил о развитии инфраструктуры в Арктической зоне и на полуострове Крым. Также о том, как российская группировка миротворцев продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе.- Вышли на необходимый и оптимальный объем подготовки квалифицированных офицеров, завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах. В условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно провели две призывные кампании. Как и планировалось, в войска направлено свыше 260-ти тысяч граждан, - раскрыл вопросы формирования профессиональной армии министр.На борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции глава военного ведомства остановился подробно. Он сообщил, что во всех учебных заведениях и подразделениях был оперативно установлен жесткий карантин, своевременно создан резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц.- Развернули ПЦР-лаборатории, в которых ежедневно проводится около шести тысяч исследований. Продолжаем массовую вакцинацию личного состава. Для Вооруженных Сил и регионов со сложной эпидемиологической ситуацией в кратчайшие сроки возведено 30 многофункциональных медицинских центров. При этом мы снизили, в сравнении с показателем заболеваемости по всей стране, до уровня ниже на 37%, - показал на карте регионы докладчик.Поздравляя личный состав, Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военнослужащих, и перенес эти рабочие дни на 26 декабря и 16 января. При этом он подчеркнул, что в войсках \\"должен быть обеспечен необходимый уровень боевой готовности и дисциплины\\".По его словам, решение принято на основании того, что уходящий год был трудным, \\"не раз ставил Вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов и испытывал на стойкость, зачастую на пределе возможностей\\".