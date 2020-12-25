28-летняя актриса Юлия Гревцова, которая сыграла героиню по прозвищу Таранка в недавно вышедшей на экраны отечественной комедии \\"Непосредственно Каха\\", стала жертвой мошенников в Москве. Девушка пыталась приобрести современный аналог легендарного фотоаппарата Polaroid на одной из интернет-площадок по продаже техники. Фотоаппараты, мгновенно печатающие снимки, в последние годы вновь обрели популярность, и Юлия захотела к новому году и себе прикупить распиаренный Instax.На сайте девушка нашла объявление и стала договариваться с продавцом о сделке. Последний настаивал на предоплате, а сразу после получения денег обещал организовать доставку покупки Юлии. Продавец говорил очень убедительно, и девушка ему поверила, она перевела деньги на счёт, указанный в сообщении и стала ждать информации о доставке. Но продавец молчал. Через какое-то время Юлия заволновалась и решила о себе напомнить, но номер был недоступен. Тогда девушка поняла, что общалась с мошенником и заявила на него в полицию.— Поступило заявление, о том, что неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, под предлогом продажи фотоаппарата марки, завладело денежными средствами в сумме 3126 рублей, которые заявительница перевела со своей банковской карты на неизвестный счет, — сообщил источник kp.ruТеперь по факту мошенничества проводится проверка.