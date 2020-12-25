С 1 января 2021 года в России начнут действовать новые санитарные правила для образовательных организаций и учреждений детского отдыха. Изменения есть, пусть и не революционные. И самые интересные из них касаются дистанта и работы с компьютерами. Разбираемся, как изменится жизнь детей с Нового года.ВЫРОСЛО ЭКРАННОЕ ВРЕМЯПожалуй, самые большие отличия касаются рекомендаций по времени, которое школьники могут проводить перед экраном. По новым санитарным правилам СП 2.4. 3648-20, дети до 10 лет могут работать с интерактивной доской не более 20 минут, старше 10 лет – не больше получаса. Напомним, в старых СанПиНах продолжительность непрерывной работы была куда меньше: 15 минут для 1-2 классов, 20 минут для 3-4 классов, 25 минут для 5-7-классников, и 30 минут – для учеников 8-х классов и старше.Вырос лимит и на работу с компьютером, правда, всего на 5 минут. То есть по новым правилам первоклассники могут проводить за ноутбуком не больше 20 минут без перерыва (было 15), а 10-классники – 35 минут вместо получаса.Вот только этого все равно недостаточно для проведения дистанционных занятий. Да и по факту дети проводят за монитором гораздо больше времени.МОБИЛЬНИКИ ПОД ЗАПРЕТОМЕще один важный момент касается дистанционного обучения. Так, онлайн-урок должен длиться не более 40 минут, а в целом учебный день должен заканчиваться не позднее 18.00. Кроме того, в образовательном процессе с использованием дистанционных или других цифровых технологий запрещается использовать мобильные телефоны и мониторы на электронно-лучевых трубках.Нельзя пользоваться и двумя устройствами одновременно. Например, если в классе дети работают за ноутбуками, демонстрировать им изображение на умной доске уже не получится.Наконец, школам придется разориться на дополнительные клавиатуры для учеников. По новым правилам, ученики начальных классов не могут работать за ноутбуками на встроенной клавиатуре – нужна отдельная.И конечно, всю контактную технику – клавиатуры, мыши, сенсорные экраны - необходимо ежедневно дезинфицировать 70-процентным раствором спирта.Во многих российских семьях, прочитав эти рекомендации про обеспечение техникой, горько рассмеются. Где на эти, правильные, конечно, советы найти деньги? Тем более, если ребенок не один...ПЕРЕМЕНЫ ДЛИННЕЕ НЕ СТАНУТДругие изменения не такие масштабные и по большей части, дублируют прошлые СанПиНы.Длительность уроков и перемен между ними осталась прежней – не более 45 минут и не менее 10 минут, соответственно. Правда, изменилось распределение недельной нагрузки. На случай, если вы не в курсе, напомним: школьникам полагается иметь один облегченный день в неделю для предупреждения переутомления. В прежних правилах это могли быть четверг или пятница, а в новых – среда или четверг.Остальные изменения носят примерно такой же характер. Например, новые правила уточняют, что время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут. И напоминают: если экзамен длится дольше 4 часов, то необходимо организовать горячее питание для учеников.В целом, похоже, что новые санитарные правила так же оторваны от реальности, как и прошлые нормативы. В любом случае, санкции за их несоблюдение не предусмотрены, и фактически, эти цифры остаются просто ориентиром для учителей и методистов, составляющих школьное расписание. И это очень грустно, поскольку, по словам физиологов, даже эти нормы вредны для детского здоровья. Как в такой ситуации соблюсти баланс и выдать детям положенные знания, оставив учеников здоровыми, пока остается загадкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоспотребнадзор рассказал, как с 1 января будут учиться российские школьникиВ указе прописаны основные правила - от удаленности школы до правил во время иэкзаменов (подробности).Министерство просвещения посоветовало не пользоваться смартфонами для дистанционной учебыЭксперты настаивают, что необходимо сократить время учеников перед экранами (подробности).