Давайте проследим дальнейшую судьбу самой обычной алюминиевой банки из-под газировки.Как известно, отсортированное москвичами в рамках городской программы раздельного накопления отходов вторсырье отправляется на специализированные предприятия по переработке. В настоящее время в столице действует несколько таких организаций. Прежде всего, доставленный туда бытовой мусор необходимо разделить по виду – на соответствующие материалы - пластик, бумагу, стекло и металл. Каждый из них ждет собственная технология переработки.Металлические банки из-под пива и газировки составляют довольно заметную часть твердых отходов – ведь еженедельно в мире выпивается порядка 6 млрд таких банок. После этапа сортировки их ждет пресс. С помощью прессования из множества пустых банок получают компактные брикеты, которые намного более удобно транспортировать.Есть и альтернативный вариант, также широко используемый в промышленности: вместо пресса банки отправляют в промышленный шредер – устройство, с помощью зубчатых барабанов разрывающее банки на тонкие металлические лоскуты. В результате опять же наши бывшие емкости приобретают компактный вид и становятся намного удобнее в перевозке и дальнейшей обработке.Затем путь этого ценного вторсырья лежит на металлоперерабатывающий завод. Там измельченные банки попадают в пиролизную камеру, где их нагревают до температуры примерно в 750 градусов Цельсия. Это нужно для тщательной очистки вторсырья от органических примесей и остатков – за короткий срок органика просто выгорает. Алюминий тем временем плавится, обретая необходимую чистоту. Осталось только разлить его по формам – и переработка наших банок завершена!Важно отметить, что, в отличие от пластика или бумаги, алюминий можно перерабатывать без потери качества неограниченное количество раз. Одна банка из-под газировки может пройти до семи циклов переработки в течение года. Правда, для этого нужно, чтобы после использования ее обязательно сдавали как вторсырье. Иначе ничего не получится – ведь сама по себе такая банка будет разлагаться в природе порядка 500 лет.Перерабатывать их не только полезно для природы, но и выгодно с экономической точки зрения. Если использовать в производстве этой тары уже готовые банки вместо алюминиевой руды – бокситов – то можно сэкономить до 95% электроэнергии, уходящей на выплавку первичного алюминия. Так что одна сданная в переработку банка сохранит нам энергию, необходимую для работы современного телевизора в течение трех часов.Кстати, из алюминиевых банок можно сделать не только тару для газировки. Из 400 банок получается отличный новый велосипед . А также различные детали машин, бытовые мелочи, даже ручки для письма – никаких ограничений по использованию у алюминия после вторичной переработки просто нет.Как видите, сортировать домашние отходы и отделять вторсырье не только модно, но и экологически и экономически эффективно. Алюминий тут не исключение – и стекло, и другие металлы, и даже пластик могут быть неоднократно использованы вновь. Главное – не лениться, и завести у себя дома специальную емкость, в которую все эти ценные ресурсы будут собираться.