В третий раз с начала коронавирусной пандемии власти Израиля принимают решение о введении жестких ограничений, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.Очередной локдаун начнется с 17:00 27 декабря и продлится как минимум 14 дней.Как и в предыдущие разы, будут закрыты все торговые предприятия за исключением продуктовых магазинов и аптек, салоны красоты, культурные и спортивные учреждения. Для тех организаций, которые не ведут активного приема граждан, устанавливается ограничение в 50% от численности сотрудников, обычно находящихся на рабочих местах. Предприятия общепита могут работать исключительно на доставку.Жителям запрещено удаляться от своих домов на расстояние более 1 километра, а также ходить в гости и организовывать приемы у себя дома. Дошкольные учреждения будут работать до середины дня (до 13:00). В школах обучение продолжат лишь младшеклассники и учащиеся выпускных классов. Кроме того, гражданам запрещено собираться группами более 20 человек на открытом воздухе и свыше 10 человек в помещении.Во время локдауна будет сделано перерыв на время празднования православного Рождества. В это время верующие смогут посетить праздничные богослужения (с ограничениями по численности прихожан), а также будут иметь право собираться группами по 100 человек на открытом воздухе.