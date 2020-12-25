Новый год - пожалуй, самое подходящие время для того, чтобы делать добро. 25 декабря Добро Mail.ru запускает специальные праздничный проект. Он поможет завести новую привычку — помогать тем, кому это сейчас действительно нужно. На странице проекта любой желающий может подписаться на регулярные пожертвования в пользу благотворительного фонда. Проект уже поддержали многие звезды - IOWA, Юлианна Караулова, Эвелина Блёданс, Юлия Барановская, Алла Довлатова, Стас Пьеха и многие другиеЧтобы подписаться на пожертвования, для начала надо определиться, кому вы хотите помогать - детям, взрослым, бабушкам и дедушкам, животным или природе. Сделать это можно буквально в несколько кликов на странице «2021, обещай быть лучше!». Всего в проекте принимают участие 12 благотворительных фондов: все они проверены Добром Mail.ru.- В преддверии Нового года принято давать себе обещания. Кто-то хочет начать заниматься спортом, кто-то – выучить иностранный язык или больше читать, кто-то – прокачать профессиональные навыки, все это требует регулярности. Обещание каждый месяц помогать социальным проектам — одно из самых приятных: выполняя его, мы не только становимся лучше сами, но и меняем мир для других, - рассказывает Александра Бабкина, руководитель сервиса Добро Mail.ru.Причем сумма может быть абсолютно любой. Например, за 10 рублей можно подарить вдох кислорода человеку с муковисцидозом, за 200 рублей – час заботы няни для сирот в больнице, за 500 – день жизни в реабилитационной приюте бездомному.Пожертвования будут списываться каждый месяц. Но в любой момент вы можете отменить подписку или же изменить дату списания средств.