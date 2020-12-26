Можно быть признанным профессионалом, но зарабатывать меньше из-за отсутствия определенных психологических качеств. Те же, кто обладает ими, себя недооценивают. Так, россияне с креативным мышлением и высоким уровнем эмоционального интеллекта рассчитывают получать на треть меньше, чем им готовы платить. Какие навыки в 2020 году были особо востребованы? В SuperJob проанализировали зарплатные предложения компаний и ожидания соискателей, и отобрали 5 наиболее «дорогих» навыков.Итак, что стоит дополнительных денег?1. Критическое мышление2. Креативность3. Высокий эмоциональный интеллект или эмпатия4. Умение работать в команде5. Навык публичных выступленийКритическое мышление больше всего хотят видеть у претендентов на должности инженеров, программистов, бизнес-аналитиков. В среднем в столице они могут рассчитывать на зарплату в 110 тыс. руб. Счастливые обладатели этого качества оценивают себя в 100 тыс. Тем же, у кого такого навыка нет, нанимаются за 85 тыс. руб.В других областях не обойтись без креативности. А без творческой одаренности в таких сферах, как дизайн, реклама или маркетинг и делать особо нечего. Креативщикам в таких профессиях в среднем предлагают 110 тыс. руб. Сами же творческие кадры согласны и на 80 тыс. Те же, у кого с креативом проблемы, в резюме пишут жалование в 70 тыс. руб.Высокий эмоциональный интеллект едва ли не второе после наличия диплома условие, при наборе на работу психологами, преподавателями и специалистами по подбору персонала. Эмпатия или способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека, в таких профессиях на вес золота. Обладателям предлагают 110 тыс. руб. А сами эмпаты оценивают себя на 80 тыс. руб. Люди с отсутствием прокачанного эмоционального интеллекта рассчитывают на 70 тыс. руб. в месяц.Работать в команде важно для представителей большинства областей деятельности. Но чаще всего этот навык требуется менеджерам по продажам, специалистам по рекламе, маркетингу и PR. Средняя зарплата для соискателей, умеющих работать в команде, — 90 тыс. руб. Как и в предыдущих примерах, отличные «командные игроки» запрашивают на 10 тысяч меньше. «Одиночки» согласны и на 70 тыс. руб.И пятое качество — способность выступать перед широкой аудиторией. Навык проводить публичные выступления, несмотря на то, что в 2020-м физических мероприятий было меньше раз в 100, все равно востребован. Все перешло в онлайн, где число потенциальных слушателей может быть гораздо выше, чем в оффлайне. Да, иная технология, но принцип тот же. В традиционном, или ином виде, но ораторские способности очень помогут юристам, преподавателям, pr-специалистам. Компании готовы предложить таким профессионалам 80 тыс. руб. На столько же они себя и оценивают. Те же, у кого способности выступать на публику нет, соглашаются на 60 тыс. руб. в среднем.